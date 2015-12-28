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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM1360/12

4.5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Iespaidīga mūzikas atskaņošana

Klausieties digitālo mūziku savā viedtālrunī, izmantojot Bluetooth, vai atskaņojiet MP3-CD un CD-R/RW diskus šajā Philips mikro sistēmā. Bass Reflex skaļruņi un 30 W maksimālo izvades jaudu nodrošina iespaidīgus basus un telpisku skanējumu.

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Iespaidīga mūzikas atskaņošana

  • Bluetooth®

  • USB ports uzlādei

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1360 Mikrowieża

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1360 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā