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Izbeigta ražošana
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Atskaņojiet mūziku no portatīvās ierīces visā mājoklī. Šī Philips mikro mūzikas sistēma ir aprīkota ar USB Direct un MP3 saiti. Pat straumējot mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth, varat gūt mūzikas baudījumu bez traucējumiem.
Bluetooth
Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.
Perfekti apvienojot dizaina eleganci un daudzveidību, Philips audio sistēma ir atjautīgi konstruēta, lai iekļautos jūsu dzīvojamajā platībā. Audio sistēmas pamatne ir statīvs, tātad sistēmu var droši un glīti novietot uz jebkura plaukta vai skapja. Iekārtu stiprinot pie sienas, tās iespējas ir tādas pašas kā iekārtai uz atsevišķi novietota statīva.
Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
wgrave
05/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża
markisdg
05/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża