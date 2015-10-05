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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM2056/12

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Atskaņojiet mūziku no portatīvās ierīces visā mājoklī. Šī Philips mikro mūzikas sistēma ir aprīkota ar USB Direct un MP3 saiti. Pat straumējot mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth, varat gūt mūzikas baudījumu bez traucējumiem.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • Bluetooth

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam

Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam

Perfekti apvienojot dizaina eleganci un daudzveidību, Philips audio sistēma ir atjautīgi konstruēta, lai iekļautos jūsu dzīvojamajā platībā. Audio sistēmas pamatne ir statīvs, tātad sistēmu var droši un glīti novietot uz jebkura plaukta vai skapja. Iekārtu stiprinot pie sienas, tās iespējas ir tādas pašas kā iekārtai uz atsevišķi novietota statīva.

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2056 Mikrowieża

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā