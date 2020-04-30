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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM2310/12

4.4
| (18) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu
Atpūtieties ar lielisku mūziku
Klausieties mūziku no viedtālruņa, straumējiet mūzikas bibliotēku Bluetooth tīklā un atskaņojiet MP3-CD diskus ar šo kompakto, universālo Philips mūzikas sistēmu. Uzlādējiet visas viedierīces, no viedtālruņiem līdz planšetdatoriem, izmantojot iebūvēto USB uzlādes portu.
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Pārņemti ar skaņu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB ports uzlādei

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

15 W maksimālā izejas jauda

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

18

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

1

30/04/2020

Polska

Polska

POLECAM

świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mikrowieża przez duże "M"

Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!

Plusi

ładny design, czyste brzmienie

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża

25/02/2018

Polska

Polska

super

wieża mała, wygodna, dobrze działa bluetooth oraz usb, głośniki grają przyzwoicie, polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża

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