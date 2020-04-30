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Izbeigta ražošana
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB ports uzlādei
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
4.4
no 5
18
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Maciek123
30/04/2020
Polska
POLECAM
świetna wieza! dzwiek super no i basik daje rade! polecam gorąco
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mikrowieża przez duże "M"
Korzystny zakup. Stosunek ceny do jakości jak i możliwości urządzenia jest bardzo dobry. Bardzo przydatny korektor dźwięku umożliwia dopasowanie dźwięku do gatunku muzycznego. Często korzystam z tej opcji i sobie chwalę. Wzmocnienie bassu rzeczywiście daje lepszy, mocniejszy bass. Wieża wygląda ładnie, jest funkcjonalna, a zarazem prosta w obsłudze. W danym segmencie cenowym trudno o lepszy sprzęt. Warto kupić!!
Plusi
ładny design, czyste brzmienie
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża
bobb
25/02/2018
Polska
super
wieża mała, wygodna, dobrze działa bluetooth oraz usb, głośniki grają przyzwoicie, polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2310 Mikrowieża