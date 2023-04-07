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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM2325/12

4

| (1) Apskats

Atpūtieties ar lielisku mūziku

Klausieties mūziku no viedtālruņa, straumējiet mūzikas bibliotēku Bluetooth tīklā un atskaņojiet MP3-CD diskus ar šo kompakto, universālo Philips mūzikas sistēmu. Uzlādējiet visas viedierīces, no viedtālruņiem līdz planšetdatoriem, izmantojot iebūvēto USB uzlādes portu.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB ports uzlādei

Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

15 W maksimālā izejas jauda

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

5
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07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Plusi

este mic ca si dimensiuni

Mīnusi

nu are radio AM si bass

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2325 Microsistem muzical

Izmantošanas datums 2021-04-07

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2325 Microsistem muzical

Izmantošanas datums 2021-04-07

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā