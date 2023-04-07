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Izbeigta ražošana
BTM2325/12
Atpūtieties ar lielisku mūziku
Klausieties mūziku no viedtālruņa, straumējiet mūzikas bibliotēku Bluetooth tīklā un atskaņojiet MP3-CD diskus ar šo kompakto, universālo Philips mūzikas sistēmu. Uzlādējiet visas viedierīces, no viedtālruņiem līdz planšetdatoriem, izmantojot iebūvēto USB uzlādes portu.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB ports uzlādei
Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
4.0
no 5
1
Apskats
emilush
07/04/2023
România
PHILIPS BTM 2325/12
Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!
Plusi
este mic ca si dimensiuni
Mīnusi
nu are radio AM si bass
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2325 Microsistem muzical
Izmantošanas datums 2021-04-07
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2325 Microsistem muzical
Izmantošanas datums 2021-04-07