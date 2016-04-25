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Atpūtieties ar lielisku mūziku
Klausieties mūziku no viedtālruņa, straumējiet mūzikas bibliotēku Bluetooth tīklā un atskaņojiet MP3-CD diskus ar šo kompakto, universālo Philips mūzikas sistēmu. Uzlādējiet visas viedierīces, no viedtālruņiem līdz planšetdatoriem, izmantojot iebūvēto USB uzlādes portu.
30 W
Bluetooth®
Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
stomil
25/04/2016
Polska
Verificēts pircējs
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2335 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2335 Microsistem muzical
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2335 Microsistem muzical