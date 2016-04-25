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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM2335/12

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

Klausieties mūziku no viedtālruņa, straumējiet mūzikas bibliotēku Bluetooth tīklā un atskaņojiet MP3-CD diskus ar šo kompakto, universālo Philips mūzikas sistēmu. Uzlādējiet visas viedierīces, no viedtālruņiem līdz planšetdatoriem, izmantojot iebūvēto USB uzlādes portu.

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Pārņemti ar skaņu

Atpūtieties ar lielisku mūziku

  • 30 W

  • Bluetooth®

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

30 W maksimālā izvades jauda

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2335 Mikrowieża

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2335 Microsistem muzical

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2335 Microsistem muzical

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā