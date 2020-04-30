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Izbeigta ražošana
Iespaidīga mūzikas atskaņošana
Klausieties visu digitālo mūziku savā viedtālrunī, izmantojot Bluetooth, vai atskaņojiet MP3-CD un CD-R/W diskus vienā Philips Mikro sistēmā. Bass Reflex skaļruņi nodrošina aizraujošus basus, un 70 W maksimālā izvade sniedz jaudīgu skanējumu.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu balansētas, skaidras, jaudīgas, siltas un gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
USB ports nav paredzēts tikai mūzikas atskaņošanai. Inteliģentā USB enerģijas pārvaldības sistēma nodrošina 2A ātrās uzlādes strāvu, lai ātri uzlādētu jūsu viedierīci, kad mūzikas sistēma ir gaidstāves režīmā.
Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Mikrowieża
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Plusi
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Mīnusi
jak narazie brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2019-10-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2019-10-29
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Plusi
Čistý zvuk
Mīnusi
Žádné
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Hudební mikrosystém
Izmantošanas datums 2020-04-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Hudební mikrosystém
Izmantošanas datums 2020-04-30