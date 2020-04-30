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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM2560/12

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Iespaidīga mūzikas atskaņošana

Klausieties visu digitālo mūziku savā viedtālrunī, izmantojot Bluetooth, vai atskaņojiet MP3-CD un CD-R/W diskus vienā Philips Mikro sistēmā. Bass Reflex skaļruņi nodrošina aizraujošus basus, un 70 W maksimālā izvade sniedz jaudīgu skanējumu.

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Iespaidīga mūzikas atskaņošana

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu balansētas, skaidras, jaudīgas, siltas un gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Ātra un efektīva USB uzlāde jūsu viedierīcei

Ātra un efektīva USB uzlāde jūsu viedierīcei

USB ports nav paredzēts tikai mūzikas atskaņošanai. Inteliģentā USB enerģijas pārvaldības sistēma nodrošina 2A ātrās uzlādes strāvu, lai ātri uzlādētu jūsu viedierīci, kad mūzikas sistēma ir gaidstāves režīmā.

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Mikrowieża

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Plusi

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Mīnusi

jak narazie brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2019-10-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2019-10-29

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Plusi

Čistý zvuk

Mīnusi

Žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Hudební mikrosystém

Izmantošanas datums 2020-04-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2560 Hudební mikrosystém

Izmantošanas datums 2020-04-30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā