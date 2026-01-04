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Izbeigta ražošana
BTM5120B/12
Atpūtieties ar lielisku mūziku
Philips mikro mūzikas sistēma ar vairāku ierīču Bluetooth® straumēšanu, MP3 atskaņošanu, izmantojot USB Direct un audio ieeju citām sistēmām. Jaudīgi skaļruņi ar zemfr. skaņas kanāliem uzlabo jūsu mājas izklaides pieredzi.
100 W
Bluetooth®
ar MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Bezvadu Bluetooth® audio pārraide ir ļoti izplatīta skaņas sistēmu pasaulē, taču lielākā daļa ar Bluetooth® saderīgās sistēmas ļauj pievienot tikai vienu ierīci vienlaikus. Vairāku ierīču savienošana sniedz iespēju pievienot līdz pat trīs ierīces un pārslēgties starp tām vienā mirklī.
Nodalījums aiz skandas skaļruņa, kas novada gaisu uz akustiski noregulētām atverēm, kas iebūvētas skaļrunī, nodrošina spēcīgākus un reālistiskākus zemās frekvences toņus.
Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
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