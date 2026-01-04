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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM5120B/12

Atpūtieties ar lielisku mūziku

Philips mikro mūzikas sistēma ar vairāku ierīču Bluetooth® straumēšanu, MP3 atskaņošanu, izmantojot USB Direct un audio ieeju citām sistēmām. Jaudīgi skaļruņi ar zemfr. skaņas kanāliem uzlabo jūsu mājas izklaides pieredzi.

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Atpūtieties ar lielisku mūziku

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • ar MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Straumējiet mūziku Bluetooth® tīklā ar vairāku ierīču savienošanu

Straumējiet mūziku Bluetooth® tīklā ar vairāku ierīču savienošanu

Bezvadu Bluetooth® audio pārraide ir ļoti izplatīta skaņas sistēmu pasaulē, taču lielākā daļa ar Bluetooth® saderīgās sistēmas ļauj pievienot tikai vienu ierīci vienlaikus. Vairāku ierīču savienošana sniedz iespēju pievienot līdz pat trīs ierīces un pārslēgties starp tām vienā mirklī.

Zemās frekvences skaņas atstarošanas skaļruņi nodrošina piesātinātu un iespaidīgu zemās frekvences skaņu

Nodalījums aiz skandas skaļruņa, kas novada gaisu uz akustiski noregulētām atverēm, kas iebūvētas skaļrunī, nodrošina spēcīgākus un reālistiskākus zemās frekvences toņus.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā