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CA6801/00
Oriģinālā itāļu Cappuccinatore ierīce jūsu Saeco
Pielāgojiet Saeco Espresso aparātu piena putu automātiskai pagatavošanai ar Cappuccinatore CA6801/00!
Saeco Espresso kafijas aparātiem
Ar jauno Cappuccinatore ierīci savu Saeco Espresso aparātu varat pārvērst mājas kafejnīcā! Tā iesūc pienu no krūzes/pakas, sajauc to ar gaisu un iepilda piena putas jūsu tasītē. Jums atliek tikai papildināt savu kapučīno vai late makjato dzērienu ar vajadzīgo garda espreso daudzumu!
Ērtākai lietošanai.
Tā ir ērti un viegli lietojama. Kad piena putas ir gatavas, vienkārši noņemiet ierīci un ielieciet to trauku mašīnā.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
brevla
14/09/2013
Česká republika
Perfektní pěna
Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
stusek
18/01/2014
Česká republika
podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše
V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)