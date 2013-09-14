ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Oriģinālā itāļu Cappuccinatore ierīce jūsu Saeco
  • Oriģinālā itāļu Cappuccinatore ierīce jūsu Saeco
  • Oriģinālā itāļu Cappuccinatore ierīce jūsu Saeco
  • Oriģinālā itāļu Cappuccinatore ierīce jūsu Saeco

Izbeigta ražošana

Philips SaecoCappuccinatore (piena putotājs)

CA6801/00

4

| (2) Atsauksmes

Oriģinālā itāļu Cappuccinatore ierīce jūsu Saeco

Pielāgojiet Saeco Espresso aparātu piena putu automātiskai pagatavošanai ar Cappuccinatore CA6801/00!

Skatīt visas priekšrocības

Automātisks piena putotājs espreso aparātiem

Oriģinālā itāļu Cappuccinatore ierīce jūsu Saeco

  • Saeco Espresso kafijas aparātiem

Automātiska nevainojama piena saputošana

Ar jauno Cappuccinatore ierīci savu Saeco Espresso aparātu varat pārvērst mājas kafejnīcā! Tā iesūc pienu no krūzes/pakas, sajauc to ar gaisu un iepilda piena putas jūsu tasītē. Jums atliek tikai papildināt savu kapučīno vai late makjato dzērienu ar vajadzīgo garda espreso daudzumu!

Jauns ergonomisks dizains

Ērtākai lietošanai.

Nav sīku tīrāmu daļu

Tā ir ērti un viegli lietojama. Kad piena putas ir gatavas, vienkārši noņemiet ierīci un ielieciet to trauku mašīnā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.0

no 5

2

Atsauksmes

4
2
1

14/09/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní pěna

Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

18/01/2014

Česká republika

Česká republika

podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše

V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.