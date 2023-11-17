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  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*

Izbeigta ražošana

Saeco AquaCleanKatlakmens un ūdens filtrs

CA6903/47

4.8
| (241) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
Izmantojot Saeco patentēto AquaClean ūdens filtru, jums nav jāatkaļķo espresso kafijas aparāts, gatavojot līdz 5000 tasītēm*.
Skatīt visas priekšrocības

Ar katru filtru varat pagatavot līdz 625 tasītēm*!

Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*

  • Espresso kafijas aparātiem

  • Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas

  • Uzlabo kafijas garšu

Optimāli attīrīts ūdens, izmantojot ūdens plūsmu

Optimāli attīrīts ūdens, izmantojot ūdens plūsmu

Izmantojot īpašu plūsmu, ūdens filtrā esošais ūdens pirms nokļūšanas kafijas automātā tiek attīrīts rūpīgāk. Tādējādi tiek nodrošināta pamatīgāka ūdens attīrīšana, un kafija garšo vēl lieliskāk.

Vienkārša filtra aktivizēšana ar Click & Go sistēmu

Vienkārša filtra aktivizēšana ar Click & Go sistēmu

Šo ilgtspējīgo funkciju ir ļoti viegli uzstādīt. Vienkārši iespraud AquaClean filtru Saeco espreso automāta ūdens tvertnē, aktivizē, izmantojot lietotāja interfeisu, un bez atkaļķošanas baudi līdz 5000 tasītēm* tīras kafijas. Kafijas automāts aktivizēs atkaļķošanas procesa paziņojumu ne ātrāk kā pēc 8 filtra nomaiņas reizēm. Kafijas automātiem ar AquaClean uz ūdens tvertnes ir uzlīme.

Aktivizējot AquaClean, tiek deaktivizēts atkaļķošanas paziņojums

Aktivizējot AquaClean, tiek deaktivizēts atkaļķošanas paziņojums

AquaClean funkcija nodrošina, ka kafijas automātā nokļūs tikai attīrīts un filtrēts ūdens, tādēļ atkaļķošanas paziņojums tiek automātiski deaktivizēts. Viegli pagatavojama labākās kvalitātes kafija neierobežotā daudzumā, turklāt atkaļķošanas procesa paziņojums tiks atkārtoti aktivizēts ne ātrāk kā pēc 8 filtru nomaiņas reizēm. Automātiem, kas aprīkoti ar AquaClean, uz ūdens tvertnes ir uzlīme.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

241

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

17/11/2023

Lietuva

Lietuva

Ilgai nereikia nukalkinti

Naudojant filtrus kavos aparatas ilgai neprašo nukalkinimo.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

14/11/2023

Lietuva

Lietuva

Gelbėja nuo kalkėto vandens

Kadangi gyvename daugebutyje ir neturime filtravimo sistemos iš krano bėga kalkėtas vanduo, tad naudojam šiuos filtrus ir esame tikri, kad suteikiame pilną apsaugą kavos aparatui. Filtrus keičiame šiek tiek dažniau nei paprašo kavos aparatas, bijodami, kad kalkėtas vanduo nepatektų į aparato sistemą.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

10/11/2023

Lietuva

Lietuva

Neutralizuoja specifinį vandens skonį

Iš čiaupo bėga specifinio skonio vanduo, naudojant šį filtrą kava yra skanesnė, o kavos aparatas apsaugotas nuo užkalkėjimo.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma