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Espresso kafijas aparātiem
Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
Uzlabo kafijas garšu
Izmantojot īpašu plūsmu, ūdens filtrā esošais ūdens pirms nokļūšanas kafijas automātā tiek attīrīts rūpīgāk. Tādējādi tiek nodrošināta pamatīgāka ūdens attīrīšana, un kafija garšo vēl lieliskāk.
Šo ilgtspējīgo funkciju ir ļoti viegli uzstādīt. Vienkārši iespraud AquaClean filtru Saeco espreso automāta ūdens tvertnē, aktivizē, izmantojot lietotāja interfeisu, un bez atkaļķošanas baudi līdz 5000 tasītēm* tīras kafijas. Kafijas automāts aktivizēs atkaļķošanas procesa paziņojumu ne ātrāk kā pēc 8 filtra nomaiņas reizēm. Kafijas automātiem ar AquaClean uz ūdens tvertnes ir uzlīme.
AquaClean funkcija nodrošina, ka kafijas automātā nokļūs tikai attīrīts un filtrēts ūdens, tādēļ atkaļķošanas paziņojums tiek automātiski deaktivizēts. Viegli pagatavojama labākās kvalitātes kafija neierobežotā daudzumā, turklāt atkaļķošanas procesa paziņojums tiks atkārtoti aktivizēts ne ātrāk kā pēc 8 filtru nomaiņas reizēm. Automātiem, kas aprīkoti ar AquaClean, uz ūdens tvertnes ir uzlīme.
4.8
no 5
241
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Karoliniškės
17/11/2023
Lietuva
Ilgai nereikia nukalkinti
Naudojant filtrus kavos aparatas ilgai neprašo nukalkinimo.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Raskila
14/11/2023
Lietuva
Gelbėja nuo kalkėto vandens
Kadangi gyvename daugebutyje ir neturime filtravimo sistemos iš krano bėga kalkėtas vanduo, tad naudojam šiuos filtrus ir esame tikri, kad suteikiame pilną apsaugą kavos aparatui. Filtrus keičiame šiek tiek dažniau nei paprašo kavos aparatas, bijodami, kad kalkėtas vanduo nepatektų į aparato sistemą.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Devina
10/11/2023
Lietuva
Neutralizuoja specifinį vandens skonį
Iš čiaupo bėga specifinio skonio vanduo, naudojant šį filtrą kava yra skanesnė, o kavos aparatas apsaugotas nuo užkalkėjimo.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6903/22, kalkių šalinimo ir vandens filtras
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma