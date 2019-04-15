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Izbeigta ražošana

CED1900BT Car audio video system

CED1900BT/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

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Music Zone pielāgojamai klausīšanās zonai

Music Zone pielāgojamai klausīšanās zonai

Philips novatoriskā Music Zone tehnoloģija sniedz iespēju vadītājam un pasažieriem baudīt mūziku ar telpisku efektu atbilstoši izpildītāja iecerēm. Lietotāji var viegli pārslēgt mūzikas klausīšanās zonas no vadītāja uz pasažieriem un atpakaļ, lai iegūtu vislabāko skaņas telpu automašīnā. Īpaša zonu kontroles poga nodrošina trīs iestatījumus - Pa kreisi, Pa labi un Priekšpuse (kā arī Viss), lai jūs varētu viegli un dinamiski pielāgoties savām klausīšanās vajadzībām vienatnē vai kopā ar pasažieriem.

Īpaša prettriecienu aizsardzība lieliskam mūzikas baudījumam

Audio izeja pastiprinātāja pievienošanai

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CED1900BT Car audio video system

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CED1900BT Car audio video system

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā