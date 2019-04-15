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Izbeigta ražošana
CED1900BT/12
Philips novatoriskā Music Zone tehnoloģija sniedz iespēju vadītājam un pasažieriem baudīt mūziku ar telpisku efektu atbilstoši izpildītāja iecerēm. Lietotāji var viegli pārslēgt mūzikas klausīšanās zonas no vadītāja uz pasažieriem un atpakaļ, lai iegūtu vislabāko skaņas telpu automašīnā. Īpaša zonu kontroles poga nodrošina trīs iestatījumus - Pa kreisi, Pa labi un Priekšpuse (kā arī Viss), lai jūs varētu viegli un dinamiski pielāgoties savām klausīšanās vajadzībām vienatnē vai kopā ar pasažieriem.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CED1900BT Car audio video system
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CED1900BT Car audio video system