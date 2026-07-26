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Espresso Ūdens tvertne

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EspressoŪdens tvertne

CP0228/01

Espresso Ūdens tvertne

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Šī ūdens tvertne ir viegli noņemama uzpildīšanai un tīrīšanai. Saderīga ar Picobaristo, Incanto; Philips 3100, Philips 4000, EP sērijas & SM sērijas, Philips5000 sērijas modeļiem.

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  • 26 July 2026

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