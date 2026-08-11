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Piena karafes komplekts

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Piena karafes komplekts

CP0355/01

Piena karafes komplekts

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Šis piena karafes komplekts, tostarp piena caurulīte, padara jūsu pienu gardi putainu. Karafi var ērti uzglabāt arī ledusskapī. Savietojama ar Incanto & Picobaristo (SM sērija)

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  • 11 August 2026

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