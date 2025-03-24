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Kluss kā čuksts ar 24 dB(A)
Jaudīgs, tūlītējs siltums tikai 2 sekunžu laikā ar pielāgojamu jaudu līdz 1500 W. Lieliska izvēle telpām līdz 15 m2 platībā.
Izbaudiet komfortablu siltumu, kura radīšanas trokšņa līmenis ir tikai 24 dB(A) jeb klusāks par čukstu, un par to gādā zema trokšņa līmeņa līdzstrāvas motors (2). Lieliska izvēle mierpilnam miegam, rosīgai biroja videi vai relaksējošai gaisotnei dzīvojamā istabā.
2000. sērijas ierīcēs ir iebūvētas 5 uzlabotas drošības funkcijas: (1) aizsardzība pret apgāšanos, (2) 65° aizsardzība pret pārkaršanu, (3) VDE sertificēts drošības spraudnis, (4) pret liesmām izturīgi materiāli, (5) automātiska izslēgšanās drošības dēļ pēc 16 stundu neaktivitātes. Siltums, kam varat uzticēties.
4.9
no 5
13
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Akcijas daļa
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Plusi
Швидко обігріває кімнату
Mīnusi
Ні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Vasulusa98
23/03/2025
Україна
Akcijas daļa
Потужний і компактний нагрівач для дому!
Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
22/03/2025
Україна
Akcijas daļa
Моє життя стало теплішим
Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.
Plusi
швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.
Mīnusi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) Šī ierīce ar temperatūras vadības funkciju var ietaupīt līdz pat 25 % kWh salīdzinājumā ar tādu pašu ierīci ar manuālu vadību. Ietaupījums var atšķirties atkarībā no laikapstākļiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, telpas izvietojuma un lietošanas paradumiem.
(2) Skaņas līmenis 1. ātrumā saskaņā ar IEC 60704-2-2