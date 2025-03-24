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  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu

Kompakts keramikas sildītājs2000. sērija

CX2120/01

4.9
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
Baudiet apbrīnojamu sildīšanas ātrumu un ļoti klusu darbību kompaktā korpusā. Strauja uzsildīšana 2 sekunžu laikā ar regulējamu jaudu līdz 1500 W, uzlabotas drošības funkcijas un vienkārša pārvietošana.
Skatīt visas priekšrocības

Ietaupa līdz 25 % enerģijas sal. ar ventilatora sildītājiem (1)

Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu

  • Ātrā apsilde 2 sekunžu laikā

  • Kluss kā čuksts ar 24 dB(A)

Ātra sasilšanu 2 sekunžu laikā

Ātra sasilšanu 2 sekunžu laikā

Jaudīgs, tūlītējs siltums tikai 2 sekunžu laikā ar pielāgojamu jaudu līdz 1500 W. Lieliska izvēle telpām līdz 15 m2 platībā.

Darbība, kas klusāka par čukstu

Darbība, kas klusāka par čukstu

Izbaudiet komfortablu siltumu, kura radīšanas trokšņa līmenis ir tikai 24 dB(A) jeb klusāks par čukstu, un par to gādā zema trokšņa līmeņa līdzstrāvas motors (2). Lieliska izvēle mierpilnam miegam, rosīgai biroja videi vai relaksējošai gaisotnei dzīvojamā istabā.

5 uzlabotas drošības funkcijas

5 uzlabotas drošības funkcijas

2000. sērijas ierīcēs ir iebūvētas 5 uzlabotas drošības funkcijas: (1) aizsardzība pret apgāšanos, (2) 65° aizsardzība pret pārkaršanu, (3) VDE sertificēts drošības spraudnis, (4) pret liesmām izturīgi materiāli, (5) automātiska izslēgšanās drošības dēļ pēc 16 stundu neaktivitātes. Siltums, kam varat uzticēties.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Plusi

Швидко обігріває кімнату

Mīnusi

Ні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

23/03/2025

Україна

Україна

Потужний і компактний нагрівач для дому!

Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

22/03/2025

Україна

Україна

Моє життя стало теплішим

Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.

Plusi

швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.

Mīnusi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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Atrunas

  1. (1) Šī ierīce ar temperatūras vadības funkciju var ietaupīt līdz pat 25 % kWh salīdzinājumā ar tādu pašu ierīci ar manuālu vadību. Ietaupījums var atšķirties atkarībā no laikapstākļiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, telpas izvietojuma un lietošanas paradumiem.

  2. (2) Skaņas līmenis 1. ātrumā saskaņā ar IEC 60704-2-2