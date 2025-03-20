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  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
  • Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu

Kompakts keramikas sildītājs3000. sērija

CX3120/01

4.6
| (25) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu
Apbrīnojams sildīšanas ātrums un ļoti klusa darbība kompaktā konstrukcijā. Strauja uzsildīšana 2 sekunžu laikā ar pielāgojamu jaudu līdz 2000 W, EcoAI tehnoloģija enerģijas taupīšanai, savienojamība ar lietotni un uzlabotas drošības funkcijas.
Skatīt visas priekšrocības

Ietaupa līdz 50% enerģijas, salīdz. ar parastajiem vent. sild.(1)

Ātrākais veids, kā uzsildīt telpu

  • Ātrā apsilde 2 sekunžu laikā

  • Kluss kā čuksts ar 24 dB(A)

  • Ar MI, lai taupītu elektroenerģiju

  • Savienojams ar lietotni Air+

Ātra apsilde 2 sekunžu laikā

Ātra apsilde 2 sekunžu laikā

Izbaudi jaudīgu, tūlītēju siltumu tikai 2 sekundēs ar regulējamu jaudu līdz pat 2000 W. Ideāli piemērots telpām ar platību līdz 20 m2.

Darbība, kas klusāka par čukstu

Darbība, kas klusāka par čukstu

Izbaudi komfortablu siltumu, kura radīšanas trokšņa līmenis ir tikai 24 dB(A) jeb klusāks par čukstu, un par to gādā zema trokšņa līmeņa līdzstrāvas motors (2). Lieliska izvēle mierpilnam miegam, rosīgai biroja videi vai relaksējošai gaisotnei dzīvojamā istabā.

EcoAI ietaupa līdz 50% enerģijas (1)

EcoAI ietaupa līdz 50% enerģijas (1)

Pasaulē pirmais elektrisko sildītāju klāsts, kas izmanto mākslīgo intelektu enerģijas taupīšanai, uzsildot telpu. Mūsu EcoAI tehnoloģija pielāgojas telpas temperatūrai, analizē lietošanas ieradumus un uzrauga ārējo temperatūru, lai optimizētu enerģijas patēriņu. Vienkārši aktivizē Auto+ režīmu lietotnē Air+, lai atklātu citas funkcijas un baudītu personalizētu komfortu, ietaupot līdz pat 50% enerģijas (1).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

25

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

4

20/03/2025

Україна

Україна

Потужний та якісний обігрів приміщення

Відмінний нагрівач. Дуже потужний та компактний, швидко працює та нагріває приміщення за лічені хвилини. Придбала цю модель саме через компактність та неповторний дизайн. Приємно здивувала наявність віддаленого управління задопомогою додатку, з допомогою якого можна не лише змінювати потужність а і контролювати та планувати обігрівання.

Plusi

Якісний нагрів та енергоефективність

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

20/03/2025

Україна

Україна

Класний та потужний обігрівач!

Дуже подобається користуватися цим обігрівачем. Хоч він не великий, але потужний, працює чудово, нагріває кімнату максимально швидко. Працює тихенько, тому навіть вночі не заважає. Сподобалося, що є і авто вимкнення, і різні захисти від падінь і т.д. Зручно, що можна керувати ним через додаток, це дуже спрощує життя.

Plusi

Потужний, мобільний, функціональний

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

18/03/2025

Україна

Україна

Класний компактний нагрівач

Нагрівач чудовий. Виготовлений з якісного матеріалу, тому немає неприємного запаху при нагріванні. Він дуже швидко нагріває мою квартиру та працює майже беззвучно. Стильний, компактний, потужний, зручний в управлінні. Надзвичайно задоволена покупкою!

Plusi

ефективність, якість, дизайн

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

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Atrunas

  1. (1) Šī ierīce ar režīmu Auto Plus, kura darbību nodrošina mākslīgais intelekts, var ietaupīt līdz pat 50 % kWh salīdzinājumā ar tādu pašu ierīci ar manuālu vadību un līdz pat 25 % kWh tikai ar temperatūras vadību. Ietaupījums var atšķirties atkarībā no laikapstākļiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, telpas izvietojuma un lietošanas paradumiem.

  2. (2) Skaņas līmenis 1. ātrumā saskaņā ar IEC 60704-2-2

  3. (3) Lietotnē parādītā temperatūra var atšķirties no istabas temperatūras; tā parāda temperatūru sildītāja tuvumā.