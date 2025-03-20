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Kluss kā čuksts ar 24 dB(A)
Ar MI, lai taupītu elektroenerģiju
Savienojams ar lietotni Air+
Izbaudi jaudīgu, tūlītēju siltumu tikai 2 sekundēs ar regulējamu jaudu līdz pat 2000 W. Ideāli piemērots telpām ar platību līdz 20 m2.
Izbaudi komfortablu siltumu, kura radīšanas trokšņa līmenis ir tikai 24 dB(A) jeb klusāks par čukstu, un par to gādā zema trokšņa līmeņa līdzstrāvas motors (2). Lieliska izvēle mierpilnam miegam, rosīgai biroja videi vai relaksējošai gaisotnei dzīvojamā istabā.
Pasaulē pirmais elektrisko sildītāju klāsts, kas izmanto mākslīgo intelektu enerģijas taupīšanai, uzsildot telpu. Mūsu EcoAI tehnoloģija pielāgojas telpas temperatūrai, analizē lietošanas ieradumus un uzrauga ārējo temperatūru, lai optimizētu enerģijas patēriņu. Vienkārši aktivizē Auto+ režīmu lietotnē Air+, lai atklātu citas funkcijas un baudītu personalizētu komfortu, ietaupot līdz pat 50% enerģijas (1).
4.6
no 5
25
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Uliana_1009
20/03/2025
Україна
Akcijas daļa
Потужний та якісний обігрів приміщення
Відмінний нагрівач. Дуже потужний та компактний, швидко працює та нагріває приміщення за лічені хвилини. Придбала цю модель саме через компактність та неповторний дизайн. Приємно здивувала наявність віддаленого управління задопомогою додатку, з допомогою якого можна не лише змінювати потужність а і контролювати та планувати обігрівання.
Plusi
Якісний нагрів та енергоефективність
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
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Alyonchyk
20/03/2025
Україна
Akcijas daļa
Класний та потужний обігрівач!
Дуже подобається користуватися цим обігрівачем. Хоч він не великий, але потужний, працює чудово, нагріває кімнату максимально швидко. Працює тихенько, тому навіть вночі не заважає. Сподобалося, що є і авто вимкнення, і різні захисти від падінь і т.д. Зручно, що можна керувати ним через додаток, це дуже спрощує життя.
Plusi
Потужний, мобільний, функціональний
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
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Katya_K
18/03/2025
Україна
Akcijas daļa
Класний компактний нагрівач
Нагрівач чудовий. Виготовлений з якісного матеріалу, тому немає неприємного запаху при нагріванні. Він дуже швидко нагріває мою квартиру та працює майже беззвучно. Стильний, компактний, потужний, зручний в управлінні. Надзвичайно задоволена покупкою!
Plusi
ефективність, якість, дизайн
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
(1) Šī ierīce ar režīmu Auto Plus, kura darbību nodrošina mākslīgais intelekts, var ietaupīt līdz pat 50 % kWh salīdzinājumā ar tādu pašu ierīci ar manuālu vadību un līdz pat 25 % kWh tikai ar temperatūras vadību. Ietaupījums var atšķirties atkarībā no laikapstākļiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, telpas izvietojuma un lietošanas paradumiem.
(2) Skaņas līmenis 1. ātrumā saskaņā ar IEC 60704-2-2
(3) Lietotnē parādītā temperatūra var atšķirties no istabas temperatūras; tā parāda temperatūru sildītāja tuvumā.