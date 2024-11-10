Ventilatora gaisa plūsma 2230 m3/h
Tālvadības pults
105 cm slaida konstrukcija
Piemērots aromāta difūzijai
Platā un augstā gaisa izplūdes atvere nodrošina maksimālu pārklājumu un ātri atvēsina visu telpu. Pateicoties 60 svārstību funkcijai, ventilators var izplatīt gaisu uz jebkuru vietu, kur tas ir nepieciešams, nodrošinot, ka visa telpa ir patīkami vēsa.
Uzlabo atvēsināto gaisu, papildinot to ar ēteriskajām eļļām, radot nomierinošu un atjaunojošu atmosfēru. Papildus pieejamais aromāta difuzors ļauj izveidot nevainojamu gaisotni relaksācijai un pašsajūtai (1).
Baudi vēsu un mierīgu nakts miegu, izmantojot kluso miega režīmu. Šajā režīmā ventilatora ātrums samazinās līdz zemākajam iestatījumam, palīdzot dabiski aizmigt un vienlaikus taupot enerģiju.
BingoGo
10/11/2024
Lietuva
Ventiliatorius puikiai vėsina
Vertinu penkiom žvaigždėm, nes su šiuo ventiliatoriumi galim komfortabiliai išgyventi karščiausias vasaros dienas ir ypač naktis. Naktinis režimas veikia super tyliai - man tai tikras išsigelbėjimas, nes nepernešu jokių naktinių garsų. Tai mūsų pirmas bokštinis ventiliatorius ir labai patinka, nes neužima daug vietos, bet oro srautas vis tiek sklinda labai plačiai. Rekomenduoju!
Plusi
Naktini režimas
Mīnusi
Jokių nematau
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serija CX5535/11 Bokštinis ventiliatorius
Minde 49
09/11/2024
Lietuva
Modernus, gražaus dizaino
Galingas, atitiko mano visus lūkesčius. Neužima daug vietos. Labai greitai atvesina patalpą. Toks tylus, kad užmirštu jog jis įjungtas.
Plusi
Mobilumas, tylus, kompaktiškas
Mīnusi
nėra
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serija CX5535/11 Bokštinis ventiliatorius
Kesha777
08/11/2024
Lietuva
Labai kokybiškas daiktas :)
Labai patinka ventiliatorius. Veikia tyliai, atrodo gražiai. Niekada dar tokio stiliaus nesam turėję, tai labai faina, kad jis toks, kaip kolonėlė gal net atrodo, todėl namuose tikrai akių nebado ir neiškrenta iš bendro vaizdo. Savo darbą atlieka irgi gerai. Ir dar labai patiko laikmatis, nes nereikia pergyvent, jei netyčia išeini iš namų ir pamiršti išjungti, tai pats išsijungia. Bendrai esam tikrai patenkinti :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serija CX5535/11 Bokštinis ventiliatorius
(1) Šī produkta komplektā nav iekļautas ēteriskās eļļas.
(2) Vidējais skaņas līmenis, pamatojoties uz IEC 60704-2-7:2020.