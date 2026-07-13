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Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
Baudi jaudīgu, bet klusu atvēsināšanu! Ventilators automātiski pielāgojas tavām vajadzībām, vienlaikus patērējot mazāk elektroenerģijas. Vadi to ar Air+ lietotni, seko līdzi telpas temperatūrai displejā un uzlabo gaisotni ar ēteriskajām eļļām.
Jaudīga gaisa plūsma 2440 m³/h
Īpaši klusa darbība
Savienojams ar lietotni Air+
Mazs elektroenerģijas patēriņš
Līdzstrāvas motors
Šis ventilators bez lāpstiņām nodrošina spēcīgu gaisa plūsmu 2440 m³/h, lai ātri atvēsinātu visu telpu. Ar gaisa plūsmas ātrumu līdz pat 8,4 m/s tas izplata vēso gaisu tālāk un plašāk (1).
Baudi par 40 % klusāku atvēsināšanu (1) – tikai 22 dB (2). Pateicoties bezsuku līdzstrāvas motoram un lidmašīnas spārnu aerodinamikas iedvesmotai gaisa izplūdes atverei, šis ir mūsu klusākais ventilators – ideāli piemērots mierīgam miegam, darbam vai atpūtai.
Energoefektīvais līdzstrāvas motors nodrošina spēcīgu atvēsināšanu, patērējot līdz pat 40 % mazāk elektroenerģijas (3). Ar maksimālo jaudu 30 W tas patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālā kvēlspuldze, samazinot izmaksas.
5.0
no 5
18
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Marzena Woźnica
13/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Test wentylatora Philips Smart Tower Fan
Od kilku dni testuję ten wentylator i jestem z niego naprawdę zadowolona. Trafił do mnie w idealnym momencie, kiedy na zewnątrz jest ponad 30°C. Chłodzi bardzo dobrze, a przy tym pracuje cicho. Najbardziej spodobało mi się sterowanie przez aplikację - nie muszę szukać pilota ani wstawać z kanapy, żeby zmienić ustawienia. Wszystko działa intuicyjnie i jest bardzo wygodne. Dodatkowo wentylator ma nowoczesny wygląd i świetnie pasuje do wnętrza. Dla mnie to naprawdę udany sprzęt. #testowanie
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-06-26
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-06-26
Klaudia Patric
09/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Ultracichy i bardzo wydajny wentylator oiknowy
Bardzo cichy i wydajny wentylator pobierający niewiele prądu. Idealny do dużego mieszkania. Za niezbyt wygórowane pieniądze. Możliwość sterowania z aplikacji w telefonie ułatwia korzystanie. Zaś ultracichy tryb nocny jest cudowny na gorące letnie noce gdzie ułatwia znacznie zasypianie. Oceniam 9/10. Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu
Plusi
Cichy i wydajny zużywający bardzo mało prądu - idealny
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-02
Alakoalax
09/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Najelpszt wentylator
Świetne urządzenie, na gorące dni sprawuje się idealnie. Powietrze równomiernie rozprowadzane jest po pokoju. Jest cichy. Pilot dołączony w zestawie zdecydowanie poprawia wrażenia z korzystania.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01
Date of Use 2026-07-01
(1) salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli CX5535
(2) Pārbaudīts zemākajos ātruma iestatījumos
(3) salīdzinājumā ar modeli ar maiņstrāvas motoru