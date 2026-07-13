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Visas sērijas

  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators
  • Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators

7000. sērijas viedais ventilatorsTorņveida ventilators

CX7550/01

5

| (18) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators

Baudi jaudīgu, bet klusu atvēsināšanu! Ventilators automātiski pielāgojas tavām vajadzībām, vienlaikus patērējot mazāk elektroenerģijas. Vadi to ar Air+ lietotni, seko līdzi telpas temperatūrai displejā un uzlabo gaisotni ar ēteriskajām eļļām.

Skatīt visas priekšrocības

Uzlabota inteliģence personalizētam komfortam

Mūsu jaudīgākais un klusākais torņveida ventilators

  • Jaudīga gaisa plūsma 2440 m³/h

  • Īpaši klusa darbība

  • Savienojams ar lietotni Air+

  • Mazs elektroenerģijas patēriņš

  • Līdzstrāvas motors

Mūsu jaudīgākais torņveida ventilators

Mūsu jaudīgākais torņveida ventilators

Šis ventilators bez lāpstiņām nodrošina spēcīgu gaisa plūsmu 2440 m³/h, lai ātri atvēsinātu visu telpu. Ar gaisa plūsmas ātrumu līdz pat 8,4 m/s tas izplata vēso gaisu tālāk un plašāk (1).

Klusa vēsma ar SilentWings tehnoloģiju

Klusa vēsma ar SilentWings tehnoloģiju

Baudi par 40 % klusāku atvēsināšanu (1) – tikai 22 dB (2). Pateicoties bezsuku līdzstrāvas motoram un lidmašīnas spārnu aerodinamikas iedvesmotai gaisa izplūdes atverei, šis ir mūsu klusākais ventilators – ideāli piemērots mierīgam miegam, darbam vai atpūtai.

Par 40 % mazāks elektroenerģijas patēriņš, pateicoties līdzstrāvas motoram

Par 40 % mazāks elektroenerģijas patēriņš, pateicoties līdzstrāvas motoram

Energoefektīvais līdzstrāvas motors nodrošina spēcīgu atvēsināšanu, patērējot līdz pat 40 % mazāk elektroenerģijas (3). Ar maksimālo jaudu 30 W tas patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālā kvēlspuldze, samazinot izmaksas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

18

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/07/2026

Polska

Polska

Test wentylatora Philips Smart Tower Fan

Od kilku dni testuję ten wentylator i jestem z niego naprawdę zadowolona. Trafił do mnie w idealnym momencie, kiedy na zewnątrz jest ponad 30°C. Chłodzi bardzo dobrze, a przy tym pracuje cicho. Najbardziej spodobało mi się sterowanie przez aplikację - nie muszę szukać pilota ani wstawać z kanapy, żeby zmienić ustawienia. Wszystko działa intuicyjnie i jest bardzo wygodne. Dodatkowo wentylator ma nowoczesny wygląd i świetnie pasuje do wnętrza. Dla mnie to naprawdę udany sprzęt. #testowanie

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-06-26

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-06-26

09/07/2026

Polska

Polska

Ultracichy i bardzo wydajny wentylator oiknowy

Bardzo cichy i wydajny wentylator pobierający niewiele prądu. Idealny do dużego mieszkania. Za niezbyt wygórowane pieniądze. Możliwość sterowania z aplikacji w telefonie ułatwia korzystanie. Zaś ultracichy tryb nocny jest cudowny na gorące letnie noce gdzie ułatwia znacznie zasypianie. Oceniam 9/10. Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu

Plusi

Cichy i wydajny zużywający bardzo mało prądu - idealny

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-02

09/07/2026

Polska

Polska

Najelpszt wentylator

Świetne urządzenie, na gorące dni sprawuje się idealnie. Powietrze równomiernie rozprowadzane jest po pokoju. Jest cichy. Pilot dołączony w zestawie zdecydowanie poprawia wrażenia z korzystania.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Wentylator kolumnowy Smart serii 7000 CX7550/01

Date of Use 2026-07-01

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Atrunas

  1. (1) salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli CX5535

  2. (2) Pārbaudīts zemākajos ātruma iestatījumos

  3. (3) salīdzinājumā ar modeli ar maiņstrāvas motoru