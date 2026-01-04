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Izbeigta ražošana

izklaides sistēmas dokstacija

DC190/12

Pamostieties, klausoties iecienītās melodijas

Pamostieties, klausoties savu iPod mūziku, ar Philips dokstacijas izklaides sistēmu DC190. Ar divu veidu modinātāju šī stilīgā sistēma, kurai ir spoguļveida apdare, ļauj sākt dienu ar mūziku no citām portatīvajām ierīcēm, izmantojot MP3 saiti.

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no iPod un radio

Pamostieties, klausoties iecienītās melodijas

3 W RMS kopējā izejas jauda

3 W RMS kopējā izejas jauda

Šai sistēmai ir 3 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam

Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam

Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlētā varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā