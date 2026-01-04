30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
DC291/12
Pamostieties
Šī stilīgā Philips DC291/12 dokstacija ļauj klausīties mūziku no iPod/iPhone/iPad ar bagātīgu un skaidru skaņu. Atskaņojiet un uzlādējiet savu ierīci vienlaikus, vai izmantojiet kā modinātājpulksteni, lai pamostos, klausoties iecienīto mūziku vai radio staciju.
Alumīnijs
Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlētā varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.
RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt, savukārt skaļruņus – elektroenerģija, kādu tie var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
Lieta alumīnija korpuss ir viegls un spēj izturēt paaugstinātu temperatūru, nodrošina lielu izturību un nelokāmību, kā arī teicamu izturību pret koroziju.
Atsauksmes