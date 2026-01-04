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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

DCM3155/12

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Šī Philips mikro skaņu sistēma ir saderīga ar iPhone 5 Lightning savienotāju, un tajā iekļauta wOOx tehnoloģija, kas nodrošina jaudīgu zemfrekvenču skaņu. Izliekto skaļruņu konstrukcija nodrošina plašu stereo skaņu, bet mono bloka dizains lieliski iederas jebkurā mājoklī.

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Pārņemti ar skaņu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • ar Lightning savienotāju

  • paredzēts iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 50 W maks, zemfr. radiators

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

50 W RMS maksimālā izejas jauda

Mono bloka dizains, kas iederas jebkurā mājokļa vietā

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā