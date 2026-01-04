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Izbeigta ražošana
DCM3155/12
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Šī Philips mikro skaņu sistēma ir saderīga ar iPhone 5 Lightning savienotāju, un tajā iekļauta wOOx tehnoloģija, kas nodrošina jaudīgu zemfrekvenču skaņu. Izliekto skaļruņu konstrukcija nodrošina plašu stereo skaņu, bet mono bloka dizains lieliski iederas jebkurā mājoklī.
ar Lightning savienotāju
paredzēts iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
50 W maks, zemfr. radiators
Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
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