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Izbeigta ražošana
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Šī Philips mikro skaņu sistēma ir saderīga ar iPhone 5 un iPad Mini Lightning savienotāju, un tajā iekļauts aktīvais zemfrekvenču skaļrunis jaudīgai zemo frekvenču skaņai. Izliekto skaļruņu konstrukcija nodrošina plašu stereo skaņu, bet mono bloka dizains lieliski iederas jebkurā mājoklī.
ar Lightning savienotāju
paredzēti iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
80 W maks., 2.1 sistēma
Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus uzlādējot iPod/iPhone/iPad ar jauno Lightning savienotāju! Vienkārši dokojiet to tieši skaļrunī, lai atskaņotu savas izvēlētās dziesmas ar satriecošu skaņas kvalitāti. Tas uzlādē jūsu ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.
Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.
Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
4.0
no 5
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Apskats
100%
ieteica šo produktu
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Verificēts pircējs
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM3175 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM3175 Mikrowieża