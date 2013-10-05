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Skaņas tornis
Iegūstiet labāko no saviem kompaktdiskiem vai iPod/iPhone/iPad ar plašu, aizraujošu un kristāldzidru skaņu – ko nodrošina LivingSound un PureDigital. Šajā 3.1 Philips DCM5090/10 dokstacijas sistēmā ietverts iebūvēts zemās frekvences skaļrunis, tai ir 200 W izejas jauda un viegli lietojams doks.
iPod/iPhone/iPad dokstacija
Philips patentam pieteiktā LivingSound tehnoloģija ievērojami paplašina vislabākās dzirdamības zonu (ideālo klausīšanās vietu telpā), līdz ar to varat baudīt patiesi telpisku mūziku lielākā zonā. Apvienojot dažādus skaņas procesus, LivingSound atjauno skaņu telpas bagātīgumu un telpiskās detaļas, kādas kompaktā stereo sistēmā bieži pazūd. Rezultāts ir vēl izvērstāka dzirdamības zona nekā to varēja paredzēt — tā ir plaši un vienmērīgi izkliedēta telpā. Tagad mūzikas baudījumu vairs neierobežo tradicionāli šaura zona. Baudiet optimālu stereo skaņu lielākā platībā.
Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā līdzsvarā.
Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone/iPad uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši Philips sistēmai, lai jūs varat klausīties savu iemīļoto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone/iPad, lai jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. Sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.
3.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM5090 dokovací hudební systém
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM5090 dokovací hudební systém
Posek
07/06/2012
Polska
Dobry i nowoczesny produkt
Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM5090 wieża z podstawką dokującą
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David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM5090 dokovací hudební systém
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM5090 dokovací hudební systém