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Izbeigta ražošana
DCM580/12
Skaņas tornis
Izbaudiet plašāku, telpiskāku skaņu ar Philips dokstacijas sistēmu DCM580. Torņveida konstrukcija atbalsta iPhone/iPod, kompaktdiskus un USB ierīces. LivingSound tehnoloģija izplata skaņu vienmērīgi visā telpā, lai iegūtu optimālu klausīšanās pieredzi.
RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt, savukārt skaļruņus – elektroenerģija, kādu tie var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
4.1 skaļruņu sistēma ar iebūvētu basu skaļruni.
Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.
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