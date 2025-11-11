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Sausina gaisu līdz 34,3 L/d.
Efektīvs telpās ar platību līdz 150 m3
No 90% līdz veselīgiem 60% tikai 16 min
Viedi pielāgojas telpu gaisa kvalitātei
Videi draudzīgs, bet jaudīgs
Radīts, lai ātri atjaunotu veselīgu iekštelpu klimatu. Efektīvi mazina mitrumu, likvidē pelējumu, miltrasu, kondensātu un nepatīkamas smakas. Novērš alergēnu vairošanos un aizsargā mājokli pret mitruma izraisītiem bojājumiem.
Savāc līdz 34,3 litriem gaisa mitruma dienā, ideāli piemērots telpām ar platību līdz 150 m³ (3). Tikai 16 minūtēs samazina mitrumu no neveselīga 90% līmeņa līdz patīkamam 60% līmenim (4). Lielā 4 L tvertne nodrošina ilgāku darbību bez biežas iztukšošanas.
Likvidē pelējuma, mitru paklāju un mitru mīksto mēbeļu radītās nepatīkamās smakas, efektīvi savācot lieko mitrumu. Aromatizējiet gaisu ar savām iecienītajām ēteriskajām eļļām un baudiet svaigas un patīkamas smaržas.
4.9
no 5
82
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Saule15
11/11/2025
Latvija
Esam apmierināti
Kad vīrs nopiirka šo ierīci, sākumā biju skeptiska. Pēc pāris mēnešu lietošanas varu droši teikt, ka ierīce sausināšanas funkciju pilda lieliski. Pat veļu var ātrāk izžāvēt.Esam ļoti apmierināti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000. sērija
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000. sērija
Liepa123
27/10/2025
Latvija
Philips darbinieks
Samazina mitrumu un uzlabo iekštelpu klimatu.
[Employee of philipsglobal] Ļoti labs gaisa sausinātājs! Ātri samazina mitrumu un uztur patīkamu klimatu telpā. Ērts automātiskais režīms un veļas žāvēšanas funkcija strādā lieliski. Mazliet skaļš maksimālajā režīmā, bet kopumā ļoti kvalitatīva un uzticama ierīce.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērija
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērija
Philips vienmēr
27/10/2025
Latvija
Philips darbinieks
Samazina mitrumu un uzlabt iekštelpu klimatu.
[Employee of philipsglobal] Ļoti labs gaisa sausinātājs! Ātri samazina mitrumu un uztur patīkamu klimatu telpā. Ērts automātiskais režīms un veļas žāvēšanas funkcija strādā lieliski. Mazliet skaļš maksimālajā režīmā, bet kopumā ļoti kvalitatīva un uzticama ierīce.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērija
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērija
(1) Pārbaudījusi sertificēta trešā puse saskaņā ar standartu GB/T19411-2003 35 °C temperatūrā ar 90% relatīvo gaisa mitrumu (RH).
(2) Aprēķināts pēc RH rādītāja, kas dalīts ar standarta dzeramā ūdens pudeles tilpumu 550 ml.
(3) Atbilstošā gaisa sausināšanas platība aprēķināta saskaņā ar standartu JEM1411:1998 (mūsdienīgu betona dzīvokļu ēku kategorija) ar telpas griestu augstumu 2,5 m
(4) Aprēķināts: 20 m3, no 60% RH 27 °C temperatūrā, pārbaudīts neatkarīgā ārējā laboratorijā saskaņā ar standartu GB/T 19411-2003. Rezultāti var atšķirties dabiskās ventilācijas, mitruma izdalīšanās/absorbcijas un temperatūras atšķirību dēļ.
(5) Salīdzinājumā ar dabisko veļas žāvēšanu telpās, Philips veikta pārbaude.
(6) Testēts ar 20 sintētiska materiāla T krekliem, Philips veikta pārbaude
(7) Aprēķināts: R134a (1.300) un R290 (< 3) globālās sasilšanas potenciāls