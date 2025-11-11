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  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
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  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
  • Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!

3000. sērijaGaisa sausinātājs

DE3306/11

4.9
| (82) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!
Šis jaudīgais gaisa sausinātājs atjauno optimālu mitruma līmeni dažu minūšu laikā, vienlaikus nodrošinot ātrāku un saudzīgāku veļas žāvēšanu. Aromatizējiet gaisu ar savām iecienītajām ēteriskajām eļļām un izbaudiet svaigu un veselīgu mājas vidi.
Skatīt visas priekšrocības

Gaisa sausinātājs ar aromatizētāju

Lai pazūd smakas un valda patīkamas smaržas!

  • Sausina gaisu līdz 34,3 L/d.

  • Efektīvs telpās ar platību līdz 150 m3

  • No 90% līdz veselīgiem 60% tikai 16 min

  • Viedi pielāgojas telpu gaisa kvalitātei

  • Videi draudzīgs, bet jaudīgs

Mazina mitrumu, novērš pelējumu un likvidē nepatīkamas smakas

Mazina mitrumu, novērš pelējumu un likvidē nepatīkamas smakas

Radīts, lai ātri atjaunotu veselīgu iekštelpu klimatu. Efektīvi mazina mitrumu, likvidē pelējumu, miltrasu, kondensātu un nepatīkamas smakas. Novērš alergēnu vairošanos un aizsargā mājokli pret mitruma izraisītiem bojājumiem.

Savāc līdz 34,3 L/d. (1) jeb 62 ūdens pudeles (2)

Savāc līdz 34,3 L/d. (1) jeb 62 ūdens pudeles (2)

Savāc līdz 34,3 litriem gaisa mitruma dienā, ideāli piemērots telpām ar platību līdz 150 m³ (3). Tikai 16 minūtēs samazina mitrumu no neveselīga 90% līmeņa līdz patīkamam 60% līmenim (4). Lielā 4 L tvertne nodrošina ilgāku darbību bez biežas iztukšošanas.

Aromterapijas pievienošana, lai atsvaidzinātu mājokli

Aromterapijas pievienošana, lai atsvaidzinātu mājokli

Likvidē pelējuma, mitru paklāju un mitru mīksto mēbeļu radītās nepatīkamās smakas, efektīvi savācot lieko mitrumu. Aromatizējiet gaisu ar savām iecienītajām ēteriskajām eļļām un baudiet svaigas un patīkamas smaržas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

82

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/11/2025

Latvija

Latvija

Esam apmierināti

Kad vīrs nopiirka šo ierīci, sākumā biju skeptiska. Pēc pāris mēnešu lietošanas varu droši teikt, ka ierīce sausināšanas funkciju pilda lieliski. Pat veļu var ātrāk izžāvēt.Esam ļoti apmierināti.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000. sērija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000. sērija

27/10/2025

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Samazina mitrumu un uzlabo iekštelpu klimatu.

[Employee of philipsglobal] Ļoti labs gaisa sausinātājs! Ātri samazina mitrumu un uztur patīkamu klimatu telpā. Ērts automātiskais režīms un veļas žāvēšanas funkcija strādā lieliski. Mazliet skaļš maksimālajā režīmā, bet kopumā ļoti kvalitatīva un uzticama ierīce.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērija

27/10/2025

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Samazina mitrumu un uzlabt iekštelpu klimatu.

[Employee of philipsglobal] Ļoti labs gaisa sausinātājs! Ātri samazina mitrumu un uztur patīkamu klimatu telpā. Ērts automātiskais režīms un veļas žāvēšanas funkcija strādā lieliski. Mazliet skaļš maksimālajā režīmā, bet kopumā ļoti kvalitatīva un uzticama ierīce.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000. sērija

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Atrunas

  1. (1) Pārbaudījusi sertificēta trešā puse saskaņā ar standartu GB/T19411-2003 35 °C temperatūrā ar 90% relatīvo gaisa mitrumu (RH).

  2. (2) Aprēķināts pēc RH rādītāja, kas dalīts ar standarta dzeramā ūdens pudeles tilpumu 550 ml.

  3. (3) Atbilstošā gaisa sausināšanas platība aprēķināta saskaņā ar standartu JEM1411:1998 (mūsdienīgu betona dzīvokļu ēku kategorija) ar telpas griestu augstumu 2,5 m

  4. (4) Aprēķināts: 20 m3, no 60% RH 27 °C temperatūrā, pārbaudīts neatkarīgā ārējā laboratorijā saskaņā ar standartu GB/T 19411-2003. Rezultāti var atšķirties dabiskās ventilācijas, mitruma izdalīšanās/absorbcijas un temperatūras atšķirību dēļ.

  5. (5) Salīdzinājumā ar dabisko veļas žāvēšanu telpās, Philips veikta pārbaude.

  6. (6) Testēts ar 20 sintētiska materiāla T krekliem, Philips veikta pārbaude

  7. (7) Aprēķināts: R134a (1.300) un R290 (&lt; 3) globālās sasilšanas potenciāls