    Philips Zoom Take-Home Refill NiteWhite 10% CP

    DIS580/11

    Pierādīti rezultāti un izcilas pacientu atsauksmes

    Palīdziet saviem pacientiem iegūt līdz pat 8 toņus gaišākus zobus tikai 2 nedēļu laikā ar minimālu jutīgumu vai vispār bez tā.* Produkts ir drošs emaljai un vienkārši lietojams. Ideāli piemērots pacientiem, kas dod priekšroku zobu balināšanai naktīs.

    Philips Zoom Take-Home Refill NiteWhite 10% CP

    Pierādīti rezultāti un izcilas pacientu atsauksmes

    Drošs, efektīvs un viegli lietojams produkts zobu balināšanai

    • 10% karbamīda peroksīda
    Pierādīts, ka zobi 2 nedēļu laikā kļūst līdz pat 8 toņiem gaišāki

    Pierādīts, ka zobi 2 nedēļu laikā kļūst līdz pat 8 toņiem gaišāki

    In-vivo klīniskais pētījums ir pierādījis, ka NiteWhite 10% CP 14 dienu lietošana ir mainījusi zobu krāsu par līdz pat 8 toņiem.

    Pierādīts, ka produkts ir drošs emaljai

    Pierādīts, ka produkts ir drošs emaljai

    Pierādīts, ka produkts ir drošs emaljai. Profesionāli rezultāti, kuriem jūsu pacienti var uzticēties

    Nedaudz jutīguma vai vispār bez tā*

    Nedaudz jutīguma vai vispār bez tā*

    Produkts izstrādāts tā, lai zobu balināšana nepadarītu zobus jutīgus. Pacienta komfortam gela sastāvā ir iekļauts kālija nitrāts un nātrija fluorīds. 100% pacientu apstiprina, ka pēc 14 dienu lietošanas tie novēroja nelielu zobu jutīgumu vai vispār to nenovēroja.*

    Pacientu iecienīti rezultāti

    Pacientu iecienīti rezultāti

    88% pacientu ir apmierināti ar sasniegto rezultātu*

    Dual Barrel balināšanas tehnoloģija, uz kuru var paļauties

    Dual Barrel balināšanas tehnoloģija, uz kuru var paļauties

    Dual Barrel tehnoloģija paredz, ka aktīvais gels un aktīvās vielas pastiprinātājs atrodas atsevišķi līdz brīdim, kad pacients tos ievieto kapē, tā vislabāk līdzsvarojot efektivitāti, drošumu un ilgtspēju. Šī funkcija uztur ideālu pH balināšanai, saglabā gelu svaigu un stabilu ilgākam glabāšanas laikam, kā arī novērš nepieciešamību glabāt ledusskapī

    Tehniskā specifikācija

    • Kastes saturs

      Šļirču skaits
      3 (viena šļirce ir paredzēta 3 procedūrām)
      Iepakojumu skaits
      1
      Īsa lietošanas pamācība
      Paliktņa kastīte
      Toņu skala
      Lietošanas pamācības
      EVA plāksnes
    • n = 48, ASV, 2024. gadā pacienti, kas lietoja NiteWhite 10% CP vienu reizi dienā 14 dienas.

