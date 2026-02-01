DIS580/11
Pierādīti rezultāti un izcilas pacientu atsauksmes
Palīdziet saviem pacientiem iegūt līdz pat 8 toņus gaišākus zobus tikai 2 nedēļu laikā ar minimālu jutīgumu vai vispār bez tā.* Produkts ir drošs emaljai un vienkārši lietojams. Ideāli piemērots pacientiem, kas dod priekšroku zobu balināšanai naktīs.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
In-vivo klīniskais pētījums ir pierādījis, ka NiteWhite 10% CP 14 dienu lietošana ir mainījusi zobu krāsu par līdz pat 8 toņiem.
Pierādīts, ka produkts ir drošs emaljai. Profesionāli rezultāti, kuriem jūsu pacienti var uzticēties
Produkts izstrādāts tā, lai zobu balināšana nepadarītu zobus jutīgus. Pacienta komfortam gela sastāvā ir iekļauts kālija nitrāts un nātrija fluorīds. 100% pacientu apstiprina, ka pēc 14 dienu lietošanas tie novēroja nelielu zobu jutīgumu vai vispār to nenovēroja.*
88% pacientu ir apmierināti ar sasniegto rezultātu*
Dual Barrel tehnoloģija paredz, ka aktīvais gels un aktīvās vielas pastiprinātājs atrodas atsevišķi līdz brīdim, kad pacients tos ievieto kapē, tā vislabāk līdzsvarojot efektivitāti, drošumu un ilgtspēju. Šī funkcija uztur ideālu pH balināšanai, saglabā gelu svaigu un stabilu ilgākam glabāšanas laikam, kā arī novērš nepieciešamību glabāt ledusskapī
Kastes saturs
