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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS1155/12

4.3

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

DS1155 dokstacijas skaļruņi ir saderīgi ar iPhone 5 un jaunākajiem iPod modeļiem, izmantojot Lightning savienotāju, un tie ne tikai sniedz pilnīgu un bagātīgu skanējumu, bet tajos iekļauts arī pulksteņa displejs un maigas nakts gaismas funkcija. Šī ierīce ir ideāli piemērota jūsu naktsgaldiņam.

Skatīt visas priekšrocības

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • ar Lightning savienotāju

  • paredzēts iPod/iPhone

  • USB ports uzlādei

  • 6 W

Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone

Pēc pievienošanas un ieslēgšanas šī Fidelio dokstacija automātiski sinhronizēs pulksteni ar iPod/iPhone.

Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

Elegants un kompakts dizains, iederas uz jebkura naktsgaldiņa

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 głośnik ze stacją dokującą

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 док-гучномовець

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 док-гучномовець

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā