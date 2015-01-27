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Izbeigta ražošana
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
DS1155 dokstacijas skaļruņi ir saderīgi ar iPhone 5 un jaunākajiem iPod modeļiem, izmantojot Lightning savienotāju, un tie ne tikai sniedz pilnīgu un bagātīgu skanējumu, bet tajos iekļauts arī pulksteņa displejs un maigas nakts gaismas funkcija. Šī ierīce ir ideāli piemērota jūsu naktsgaldiņam.
ar Lightning savienotāju
paredzēts iPod/iPhone
USB ports uzlādei
6 W
Pēc pievienošanas un ieslēgšanas šī Fidelio dokstacija automātiski sinhronizēs pulksteni ar iPod/iPhone.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 głośnik ze stacją dokującą
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Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 док-гучномовець
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Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 głośnik ze stacją dokującą
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1155 głośnik ze stacją dokującą