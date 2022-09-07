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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS1400/12

2

| (1) Apskats

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

DS1400 dokstacijas skaļruņi ir saderīgi ar tālruni iPhone 5 un jaunākajiem iPod modeļiem, izmantojot Lightning savienotāju, un sniedz lielisku skanējumu. Papildu ērtībām tajos ietverts USB ports, ko var izmantot otras mobilās ierīces uzlādēšanai, pat ja dokstacijā jau atrodas ierīce iPod/iPhone.

Skatīt visas priekšrocības

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • ar Lightning savienotāju

  • paredzēts iPod/iPhone

  • USB ports uzlādei

  • 6 W

Naktslampiņa ar maigu gaismu

2 aktīvie skaļruņi un zemfrekvences skaņas kanāls nodrošina līdzsvarotu un bagātīgu skaņu

Elegants un kompakts dizains, iederas uz jebkura naktsgaldiņa

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.0

no 5

1

Apskats

5
4
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1

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Plusi

Хубав дизайн

Mīnusi

Морално остарял

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1400 тонколона за поставяне

Izmantošanas datums 2020-09-07

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1400 тонколона за поставяне

Izmantošanas datums 2020-09-07

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā