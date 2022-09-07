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Izbeigta ražošana
DS1400/12
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
DS1400 dokstacijas skaļruņi ir saderīgi ar tālruni iPhone 5 un jaunākajiem iPod modeļiem, izmantojot Lightning savienotāju, un sniedz lielisku skanējumu. Papildu ērtībām tajos ietverts USB ports, ko var izmantot otras mobilās ierīces uzlādēšanai, pat ja dokstacijā jau atrodas ierīce iPod/iPhone.
ar Lightning savienotāju
paredzēts iPod/iPhone
USB ports uzlādei
6 W
2.0
no 5
1
Apskats
Djodji
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Plusi
Хубав дизайн
Mīnusi
Морално остарял
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1400 тонколона за поставяне
Izmantošanas datums 2020-09-07
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1400 тонколона за поставяне
Izmantošanas datums 2020-09-07