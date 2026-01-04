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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi ar Bluetooth®

DS3600/12

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Uz jūsu darba galda vai jebkurā citā vietā šie spilgtie dokstacijas skaļruņi rada kristāldzidru skaņu, kas piepilda jūsu personisko telpu, un nodrošina Bluetooth straumēšanu, kā arī sinhronizē jūsu iPod/iPhone/iPad ar personālo datoru.

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Pārņemti ar skaņu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • paredzēti iPod/iPhone/iPad

Bluetooth bezvadu mūzikas straumēšana no iPod/iPhone/iPad

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, tāpēc jūs varat atskaņot iecienīto mūziku no iPod, iPhone vai iPad savā Philips audio sistēmā – ērti un jebkurā laikā.

20 W RMS kopējā izejas jauda

20 W RMS kopējā izejas jauda

RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt, savukārt skaļruņus – elektroenerģija, kādu tie var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus

Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus

Bezmaksas aplikācija papildina dokstacijas skaļruni ar īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika ziņas, pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona tapeti. Izmantojot aplikāciju DockStudio, varat klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un jaunas funkcijas.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā