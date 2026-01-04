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Izbeigta ražošana
DS3600/12
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Uz jūsu darba galda vai jebkurā citā vietā šie spilgtie dokstacijas skaļruņi rada kristāldzidru skaņu, kas piepilda jūsu personisko telpu, un nodrošina Bluetooth straumēšanu, kā arī sinhronizē jūsu iPod/iPhone/iPad ar personālo datoru.
paredzēti iPod/iPhone/iPad
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, tāpēc jūs varat atskaņot iecienīto mūziku no iPod, iPhone vai iPad savā Philips audio sistēmā – ērti un jebkurā laikā.
RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Būtībā pastiprinātājus ierobežo elektroenerģija, kādu tie var pastiprināt, savukārt skaļruņus – elektroenerģija, kādu tie var pārveidot skaņas enerģijā, neizkropļojot audio signālu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
Bezmaksas aplikācija papildina dokstacijas skaļruni ar īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika ziņas, pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona tapeti. Izmantojot aplikāciju DockStudio, varat klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un jaunas funkcijas.
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