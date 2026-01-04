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Izbeigta ražošana
DS8500/12
Nepārspējama skaņas kvalitāte un stils
Elegantie Philips dokstacijas skaļruņi nodrošina satriecošu skaņu no jūsu iPhone/iPod ar PureDigital tehnoloģiju. Izbaudiet uzlabotu vadību ar attāluma sensoru un intuitīvu tālvadības pulti, kas papildina skaļruņu dizainu un apdari.
Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā līdzsvarā.
Vieds skaņas dizains sniedz iespējami labāko zemās frekvences skaņas atveidi. Katram vidējā diapazona skaļrunim piešķirtais akustiskais skaļums perfekti atbilst tā akustiskajām prasībām. Zemie toņi tiek atveidoti dzidri un izjusti, kas nodrošina spēcīgu un bagātīgu zemās frekvences skaņu.
Tīras līnijas un izliektā aizmugures vāka elegantā forma ne tikai izskatās satriecoši, bet arī rada efektīvāku akustiku. Rūpīgi izstrādātais izliekums palielina skaļruņa korpusa stingrumu, būtiski samazinot iekšējo rezonansi un radot precīzāku un dabiskāku skanējumu. Jūs priecāsieties gan par lielisko skaļruņu izskatu, gan satriecošo skaņu.
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