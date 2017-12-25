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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS8550/10

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Iegūstiet vairāk no savas mūzikas, spēlēm un video jau tūlīt. Viedi un smalki – šie dokstacijas skaļruņi nodrošina satriecošu skaņu no jūsu iPod, iPhone vai iPad un ērtības ar iebūvētu uzlādējamu bateriju un bezvadu Bluetooth straumēšanu.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu

PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā līdzsvarā.

Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija vēl labākai pārnēsāšanai

SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai

SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai

Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti izstrādātais izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību, ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša izskata skaļruņiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS8550 dokkolós hangsugárzó

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS8550 dokkolós hangsugárzó

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā