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Izbeigta ražošana
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Iegūstiet vairāk no savas mūzikas, spēlēm un video jau tūlīt. Viedi un smalki – šie dokstacijas skaļruņi nodrošina satriecošu skaņu no jūsu iPod, iPhone vai iPad un ērtības ar iebūvētu uzlādējamu bateriju un bezvadu Bluetooth straumēšanu.
Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā līdzsvarā.
Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti izstrādātais izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību, ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša izskata skaļruņiem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Berry28
25/12/2017
Magyarország
Brutális hangzás!Szép design!:)
Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS8550 dokkolós hangsugárzó
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS8550 dokkolós hangsugárzó