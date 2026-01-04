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Izbeigta ražošana

Philips FidelioPrimo dokstacijas skaļruņi

DS9/10

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Šis Philips Fidelio DS9/10 dokstacijas skaļrunis veido atsevišķu produktu klasi ar nepārspējamu dizainu un skaņas kvalitāti. iPod Touch, iPhone un iPad mūzika tiek atskaņota pilnā kvalitātē, ko nodrošina dabiska koka un augstākās klases komponentu lietojums.

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ar šiem dokstacijas skaļruņiem

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  • paredzēti iPod/iPhone/iPad

Laidena kupola augsto frekvenču skaļrunis detalizētam un dabiskam skanējumam

Šis ir divvirzienu augstas kvalitātes skaļrunis ar laidena kupola augstfrekvenču skaļruni. Kupolveida augsto frekvenču skaļruņus izstrādāja Philips 1960. gadu sākumā, un tie ir kļuvuši par būtisku hi-fi skaļruņu kārbu konstrukcijas elementu pēdējā pusgadsimta laikā. Laidena kupola augstfrekvenču skaļruņi nodrošina detalizētu un dabisku skaņu bez kropļojumiem, ļaujot izbaudīt ierakstu bagātīgo skanējumu.

SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai

SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai

Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti izstrādātais izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību, ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša izskata skaļruņiem.

Nevainojama digitālā apstrāde nevainojamam signālam no audio ķēdes

Nevainojama digitālā apstrāde nevainojamam signālam no audio ķēdes

Lielākā daļa dokstacijas skaļruņu izmanto iPod, iPhone vai iPad analogo izvadi, pēc tam to pārvērš atpakaļ digitālajā signālā, radot papildu troksni un detaļu zudumu. Izmantojot atskaņotāja digitālo izvadi, skaļrunis saglabā mūzikas vienoto struktūru, radot augstāku signāla un trokšņa attiecību un labāku izšķirtspēju.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā