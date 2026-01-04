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1000. sērijaTvaika gludeklis

DST1030/20

Ātri un ērti
1000. sērija ļauj gludināt viegli un ātri, pateicoties nepiedegošai gludināšanas virsmai un maināmam tvaika iestatījumam, lai efektīvi likvidētu krokas uz jebkura auduma. Lielā ūdens tvertne ļauj apstrādāt vairāk apģērbu ar mazāku uzpildes reižu skaitu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ūdens jāuzpilda retāk*

Ātri un ērti

  • Nepiedegoša gludināšanas virsma

  • Maināms tvaika iestatījums

  • Papildu tvaiks līdz 90 g

  • Iznīcina 99,99 % baktēriju**

  • Kaļķakmens tīrīšana

Eko režīms ar mazāku enerģiju patēriņu

Eko režīms ar mazāku enerģiju patēriņu

Eko režīms mazākam enerģijas patēriņam un ekonomiskai un ilgtspējai lietošanai.

Vienkārša temperatūras kontrole

Vienkārša temperatūras kontrole

Paaugstinātas temperatūras uzraudzība un maināms tvaika iestatījums ir viegli lietojams un precīzs. Jūsu apģērbam vienmēr būs pareizā temperatūra un tvaiks.

Kaļķakmens tīrīšanas risinājums

Kaļķakmens tīrīšanas risinājums

Kaļķakmens tīrīšana gludekļu darbmūža paildzināšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips Featherlight Plus

  2. Veikta ārējā testēšana ar kokvilnas audumu saistībā ar E.Coli, S. Aureus un C. Albicans, tvaicēšanas laiks — 10 sekundes.