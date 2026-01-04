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DST1030/20
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Nepiedegoša gludināšanas virsma
Maināms tvaika iestatījums
Papildu tvaiks līdz 90 g
Iznīcina 99,99 % baktēriju**
Kaļķakmens tīrīšana
Eko režīms mazākam enerģijas patēriņam un ekonomiskai un ilgtspējai lietošanai.
Paaugstinātas temperatūras uzraudzība un maināms tvaika iestatījums ir viegli lietojams un precīzs. Jūsu apģērbam vienmēr būs pareizā temperatūra un tvaiks.
Kaļķakmens tīrīšana gludekļu darbmūža paildzināšanai
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Salīdzinājumā ar Philips Featherlight Plus
Veikta ārējā testēšana ar kokvilnas audumu saistībā ar E.Coli, S. Aureus un C. Albicans, tvaicēšanas laiks — 10 sekundes.