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3000. sērija Tvaika gludeklis
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Visi (4)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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