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  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai

3000. sērijaTvaika gludeklis

DST3030/70

3.6
| (5) Atsauksmes
Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai
Mūsu 3000. sērijas tvaika gludeklis atvieglo gludināšanu, izmantojot spēcīgu tvaika strūklu, lai izlīdzinātu noturīgus burzījumus. Keramikas gludināšanas virsma nodrošina gludu slīdēšanu, bet 300 ml ūdens tvertne ir pietiekami ietilpīga, lai izgludinātu palielu daudzumu veļas bez atkārtotas uzpildes.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Papildu tvaiks līdz 180 g

Spēcīgs tvaiks burzījumu izlīdzināšanai

  • 2400 W jauda

  • 40 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 180 g papildu tvaiks

  • Keramika

Papildu tvaiks līdz 180 gramiem lielākai jaudai

Papildu tvaiks līdz 180 gramiem lielākai jaudai

Spēcīgais papildu tvaiks nodrošina lielāku jaudu, lai iekļūtu dziļāk audumā un pavisam viegli izgludinātu noturīgus burzījumus.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 40 g/m nemainīgam sniegumam

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 40 g/m nemainīgam sniegumam

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai

2400 vati ātrai uzsilšanai

2400 vati ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

5

Atsauksmes

2

04/12/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудова праска

Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Лучший выбор!

Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

01/10/2023

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Philips

Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.