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DST3030/70
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
2400 W jauda
40 g/min nepārtraukta tvaika padeve
180 g papildu tvaiks
Keramika
Spēcīgais papildu tvaiks nodrošina lielāku jaudu, lai iekļūtu dziļāk audumā un pavisam viegli izgludinātu noturīgus burzījumus.
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
3.6
no 5
5
Atsauksmes
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička