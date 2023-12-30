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  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai

3000. sērijaTvaika gludeklis

DST3031/20

1.5
| (2) Atsauksmes
Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
Mūsu 3000. sērijas tvaika gludeklis atvieglo gludināšanu, izmantojot spēcīgu tvaika strūklu, kas izlīdzina grūti gludināmus burzījumus. Keramikas gludināšanas virsma nodrošina gludu slīdēšanu, bet 300 ml ūdens tvertne ir pietiekami ietilpīga, lai izgludinātu nelielas veļas porcijas bez atkārtotas uzpildes.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Papildu tvaiks līdz 180 g

Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai

  • 2400 W jauda

  • 40 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 180 g papildu tvaiks

  • Keramika

Papildu tvaiks līdz 180 gramiem lielākai jaudai

Spēcīgais papildu tvaiks nodrošina lielāku jaudu, lai iekļūtu dziļāk audumā un pavisam viegli izgludinātu noturīgus burzījumus.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 40 g/m nemainīgam sniegumam

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 40 g/m nemainīgam sniegumam

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai

2400 vati ātrai uzsilšanai

2400 vati ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.5

no 5

2

Atsauksmes

5
4
3

30/12/2023

Česká republika

Česká republika

Nepříjemný zvuk

Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .

Plusi

Je výhodou to, že je funkční??

Mīnusi

při napařování vydává nepříjemný zvuk.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

25/07/2023

Hrvatska

Hrvatska

LOŠA PEGLA

Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !

Mīnusi

Loše stopalo pegle

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.