Poštovana, zahvaljujemo na vašoj recenziji i žao nam je čuti za poteškoće s vašim 3000 Series parnim glačaom. Ovo parno glačalo ima izdržljivo keramičko stopalo za glačanje koje se ne lijepi, otporno je na ogrebotine i lako se održava. Voljeli bismo detaljnije proučiti vaš slučaj i pomoći s poteškoćama s glačanjem pa predlažemo da nam se javite putem korisničke podrške. Hvala vam na razumijevanju. Srdačan pozdrav, vaš Philips Care team.