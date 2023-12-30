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DST3031/20
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
2400 W jauda
40 g/min nepārtraukta tvaika padeve
180 g papildu tvaiks
Keramika
Spēcīgais papildu tvaiks nodrošina lielāku jaudu, lai iekļūtu dziļāk audumā un pavisam viegli izgludinātu noturīgus burzījumus.
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
1.5
no 5
2
Atsauksmes
Cypr
30/12/2023
Česká republika
Nepříjemný zvuk
Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .
Plusi
Je výhodou to, že je funkční??
Mīnusi
při napařování vydává nepříjemný zvuk.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Nivi76
25/07/2023
Hrvatska
LOŠA PEGLA
Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !
Mīnusi
Loše stopalo pegle
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo