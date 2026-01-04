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Visas sērijas

  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
  • Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai

3000. sērijaTvaika gludeklis

DST3040/70

Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai
Mūsu 3000. sērijas tvaika gludeklis atvieglo gludināšanu, izmantojot spēcīgu tvaika strūklu, kas izlīdzina grūti gludināmus burzījumus. Keramikas gludināšanas virsma nodrošina gludu slīdēšanu, bet 300 ml ūdens tvertne ir pietiekami ietilpīga, lai izgludinātu palielas veļas porcijas bez atkārtotas uzpildes.
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Papildu tvaiks līdz 200g

Spēcīgs tvaiks visu burzījumu izlīdzināšanai

  • 2600 W jauda

  • 40 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 200 g papildu tvaiks

  • Keramika

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 40 g/m nemainīgam sniegumam

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 40 g/m nemainīgam sniegumam

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai

Papildu tvaiks līdz 200 gramiem lielākai jaudai

Papildu tvaiks līdz 200 gramiem lielākai jaudai

Spēcīgais papildu tvaiks nodrošina lielāku jaudu, lai iekļūtu dziļāk audumā un pavisam viegli izgludinātu noturīgus burzījumus.

Vienmērīgi slīdoša keramikas gludināšanas virsma

Vienmērīgi slīdoša keramikas gludināšanas virsma

Philips izturīgā keramikas gludināšanas virsma viegli slīd pār jebkāda veida gludināmiem audumiem. Tā nelīp pie apģērba, ir noturīga pret skrāpējumiem un vienkārši tīrāma.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.