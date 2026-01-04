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DST3040/70
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
2600 W jauda
40 g/min nepārtraukta tvaika padeve
200 g papildu tvaiks
Keramika
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai
Spēcīgais papildu tvaiks nodrošina lielāku jaudu, lai iekļūtu dziļāk audumā un pavisam viegli izgludinātu noturīgus burzījumus.
Philips izturīgā keramikas gludināšanas virsma viegli slīd pār jebkāda veida gludināmiem audumiem. Tā nelīp pie apģērba, ir noturīga pret skrāpējumiem un vienkārši tīrāma.
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