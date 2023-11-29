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2400 W jauda
40 g/min nepārtraukta tvaika padeve
160 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Īpašā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.
Mūsu pretpilēšanas sistēma ļauj droši gludināt smalkus audumus zemā temperatūrā. Nav jāuztraucas par ūdens pilienu radītiem traipiem.
5.0
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ofelija
29/11/2023
Lietuva
Lygina lygina ir dar kartą lygina
Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sniegas
27/11/2023
Lietuva
Nėra nei vieno minuso
Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sreiber
17/11/2023
Lietuva
Nepriekaištingi rezultatai
Nepriekaištingi rezultatai per itin trumpą laiką. Visapusiškai apgalvotas lygintuvas. NR1
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu