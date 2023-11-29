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  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
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  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
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  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā

5000. sērijaTvaika gludeklis

DST5010/10

5
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Radīts labam sniegumam ikdienā
Lai ik dienu viss būtu izcili izgludināts, jums ir nepieciešams uzticams gludeklis. Šis kvalitatīvais gludeklis ar SteamGlide Plus gludināšanas virsmu, kas ir noturīga pret skrāpējumiem, ar pastāvīgu tvaika padevi un iestrādātu atkaļķošanas funkciju nodrošina ilgstošu sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

SteamGlide Plus gludināšanas virsma kalpo 4 reizes ilgāk*

Radīts labam sniegumam ikdienā

  • 2400 W jauda

  • 40 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 160 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus

2400 W ātrai uzsilšanai

2400 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Pret skrāpējumiem noturīgā gludināšanas virsma nodrošina labu slīdamību

Pret skrāpējumiem noturīgā gludināšanas virsma nodrošina labu slīdamību

Īpašā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.

Pilienapture gludinot pasargā apģērbus no traipiem

Pilienapture gludinot pasargā apģērbus no traipiem

Mūsu pretpilēšanas sistēma ļauj droši gludināt smalkus audumus zemā temperatūrā. Nav jāuztraucas par ūdens pilienu radītiem traipiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/11/2023

Lietuva

Lietuva

Lygina lygina ir dar kartą lygina

Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nėra nei vieno minuso

Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

17/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nepriekaištingi rezultatai

Nepriekaištingi rezultatai per itin trumpą laiką. Visapusiškai apgalvotas lygintuvas. NR1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu