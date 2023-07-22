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  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
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  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā

5000. sērijaTvaika gludeklis

DST5030/20

4.4
| (28) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu
Radīts labam sniegumam ikdienā
Lai ik dienu viss būtu izcili izgludināts, jums ir nepieciešams uzticams gludeklis. Šis kvalitatīvais gludeklis ar SteamGlide Plus gludināšanas virsmu, kas ir noturīga pret skrāpējumiem, ar pastāvīgu tvaika padevi un iestrādātu atkaļķošanas funkciju nodrošina ilgstošu sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

SteamGlide Plus gludināšanas virsma kalpo 4 reizes ilgāk*

Radīts labam sniegumam ikdienā

  • 2400 W jauda

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 180 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus

  • Automātiska izslēgšanās

2400 W ātrai uzsilšanai

2400 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Pret skrāpējumiem noturīgā gludināšanas virsma nodrošina labu slīdamību

Pret skrāpējumiem noturīgā gludināšanas virsma nodrošina labu slīdamību

Īpašā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.

Pilienapture gludinot pasargā apģērbus no traipiem

Pilienapture gludinot pasargā apģērbus no traipiem

Mūsu pretpilēšanas sistēma ļauj droši gludināt smalkus audumus zemā temperatūrā. Nav jāuztraucas par ūdens pilienu radītiem traipiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

28

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

3

22/07/2023

Україна

Україна

Покупкою задоволена, рекомендую дану модель

Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.

Plusi

Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

05/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудова праска за доступною ціною

В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше

Plusi

Не велика вага, швидко нагрівається

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

08/06/2022

Україна

Україна

Праска має потужний паровий удар

Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин

Plusi

Якісно виконує свої функції

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu