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2400 W jauda
45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus
Automātiska izslēgšanās
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Īpašā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.
Mūsu pretpilēšanas sistēma ļauj droši gludināt smalkus audumus zemā temperatūrā. Nav jāuztraucas par ūdens pilienu radītiem traipiem.
4.4
no 5
28
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Akcijas daļa
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Plusi
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
benotti
05/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудова праска за доступною ціною
В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше
Plusi
Не велика вага, швидко нагрівається
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Ruta6789
08/06/2022
Україна
Akcijas daļa
Праска має потужний паровий удар
Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин
Plusi
Якісно виконує свої функції
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu