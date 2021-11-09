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2400 W jauda
45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Īpašā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.
Mūsu pretpilēšanas sistēma ļauj droši gludināt smalkus audumus zemā temperatūrā. Nav jāuztraucas par ūdens pilienu radītiem traipiem.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Joiedevivre
09/11/2021
Україна
чудова праска
ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
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Rom-80
26/10/2021
Україна
Чудова праска
Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.
Plusi
Якість, функціональність
Mīnusi
через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі
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Meris
29/06/2021
Україна
Враження від праски 50/50
При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.
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Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu