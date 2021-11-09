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  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
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5000. sērijaTvaika gludeklis

DST5030/80

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Radīts labam sniegumam ikdienā
Lai ik dienu viss būtu izcili izgludināts, jums ir nepieciešams uzticams gludeklis. Šis kvalitatīvais gludeklis ar SteamGlide Plus gludināšanas virsmu, kas ir noturīga pret skrāpējumiem, ar pastāvīgu tvaika padevi un iestrādātu atkaļķošanas funkciju nodrošina ilgstošu sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

SteamGlide Plus gludināšanas virsma kalpo 4 reizes ilgāk*

Radīts labam sniegumam ikdienā

  • 2400 W jauda

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 180 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus

2400 W ātrai uzsilšanai

2400 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Pret skrāpējumiem noturīgā gludināšanas virsma nodrošina labu slīdamību

Pret skrāpējumiem noturīgā gludināšanas virsma nodrošina labu slīdamību

Īpašā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.

Pilienapture gludinot pasargā apģērbus no traipiem

Pilienapture gludinot pasargā apģērbus no traipiem

Mūsu pretpilēšanas sistēma ļauj droši gludināt smalkus audumus zemā temperatūrā. Nav jāuztraucas par ūdens pilienu radītiem traipiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

чудова праска

ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.

Plusi

Якість, функціональність

Mīnusi

через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

29/06/2021

Україна

Україна

Враження від праски 50/50

При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu