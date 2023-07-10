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2600 W jauda
45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
200 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus
Automātiska izslēgšanās
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Īpašā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.
Mūsu pretpilēšanas sistēma ļauj droši gludināt smalkus audumus zemā temperatūrā. Nav jāuztraucas par ūdens pilienu radītiem traipiem.
5.0
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Домогосподарка
10/07/2023
Україна
Вибором праски задоволена!
Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Zebr@81
18/12/2022
Україна
Технологічна праска
Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
zHiraFF
21/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Чорна, потужна і просто дуже класна праска
Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!
Plusi
бренд, дизайн, крутий результат прасування
Mīnusi
не вистачає золотої окантовочки
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu