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  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
  • Radīts labam sniegumam ikdienā
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5000. sērijaTvaika gludeklis

DST5040/80

5
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Radīts labam sniegumam ikdienā
Lai ik dienu viss būtu izcili izgludināts, jums ir nepieciešams uzticams gludeklis. Šis kvalitatīvais gludeklis ar SteamGlide Plus gludināšanas virsmu, kas ir noturīga pret skrāpējumiem, ar pastāvīgu tvaika padevi un iestrādātu atkaļķošanas funkciju nodrošina ilgstošu sniegumu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

SteamGlide Plus gludināšanas virsma kalpo 4 reizes ilgāk*

Radīts labam sniegumam ikdienā

  • 2600 W jauda

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 200 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus

  • Automātiska izslēgšanās

2600 W ātrai uzkaršanai

2600 W ātrai uzkaršanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Pret skrāpējumiem noturīgā gludināšanas virsma nodrošina labu slīdamību

Pret skrāpējumiem noturīgā gludināšanas virsma nodrošina labu slīdamību

Īpašā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgi slīd pār jebkāda veida audumu. Tā ir nepiedegoša, noturīga pret skrāpējumiem un viegli tīrāma.

Pilienapture gludinot pasargā apģērbus no traipiem

Pilienapture gludinot pasargā apģērbus no traipiem

Mūsu pretpilēšanas sistēma ļauj droši gludināt smalkus audumus zemā temperatūrā. Nav jāuztraucas par ūdens pilienu radītiem traipiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/07/2023

Україна

Україна

Вибором праски задоволена!

Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

18/12/2022

Україна

Україна

Технологічна праска

Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

21/11/2022

Україна

Україна

Чорна, потужна і просто дуже класна праска

Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!

Plusi

бренд, дизайн, крутий результат прасування

Mīnusi

не вистачає золотої окантовочки

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēts, salīdzinot ar Philips nepiedegošo gludināšanas virsmu