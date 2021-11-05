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2600 W
Tvaiks 40 g/min; 230 g papildu tvaiks
550 ml XL ūdens tvertne
Keramiska gludināšanas virsma
Keramiskā gludināšanas virsma aizsargā pret skrāpējumiem un viegli slīd.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Rossilek
05/11/2021
Česká republika
Dobrý pomocník
Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry
Plusi
Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha
Mīnusi
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Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička