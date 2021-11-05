ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai

Izbeigta ražošana

6000 seriesTvaika gludeklis

DST6009/30

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
Philips 6000 Series tvaika gludeklim ir viena no lielākajām ūdens tvertnēm, kāda pieejama tvaika gludekļos. Gludiniet ilgāk bez uzpildīšanas! Jaudīga tvaika padeve ļauj viegli izgludināt stingras krokas.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis ar lielu ūdens tvertni

Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai

  • 2600 W

  • Tvaiks 40 g/min; 230 g papildu tvaiks

  • 550 ml XL ūdens tvertne

  • Keramiska gludināšanas virsma

Keramiska gludināšanas virsma, kas viegli slīd pa audumu

Keramiska gludināšanas virsma, kas viegli slīd pa audumu

Keramiskā gludināšanas virsma aizsargā pret skrāpējumiem un viegli slīd.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 230 g stingrākajām krokām

Papildu tvaiks līdz pat 230 g stingrākajām krokām

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/11/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocník

Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry

Plusi

Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha

Mīnusi

Žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.