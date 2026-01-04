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  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
  • Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem

Philips 6000. sērijas tvaika gludeklisAugstākās kategorijas gludekļi

DST6120/20

Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem
Novērtē izcilu veiktspēju un drošību ar Philips 6000. sērijas gludekli, kas piemērots visiem gludināmajiem audumiem. Tas nodrošina nepārtrauktu 45 g/min tvaika padevi un jaudīgu 190 g papildu tvaiku, ļaujot gludināt bez piepūles un bez apdedzināšanas riska.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

100% droši pat uz smalkiem audumiem.

Lielisks rezultāts un drošība uz visiem gludināmajiem audumiem

  • 45 g/min tvaiks + 190 g papildu tvaiks izlīdzina pat grūti izgludināmus burzījumus

  • Drip-Stop tehnoloģija novērš ūdens pilēšanu

  • OptimalTEMP – bez apdedzināšanas uz jebkura gludināma auduma

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgai slīdēšanai

  • 300 ml tvertne + automātiska izslēgšanās drošībai

Nodrošina līdz pat 45 g/min tvaika, lai ātrāk likvidētu burzījumus.

Nodrošina līdz pat 45 g/min tvaika, lai ātrāk likvidētu burzījumus.

Ar nepārtrauktu 45 g/min tvaika padevi var ātrāk un efektīvāk izlīdzināt burzījumus.

Likvidē noturīgus burzījumus ar jaudīgo 190 g tvaika palielināšanas funkciju

Likvidē noturīgus burzījumus ar jaudīgo 190 g tvaika palielināšanas funkciju

Tvaika pastiprināšana nodrošina papildu jaudu, lai tiktu galā ar grūti izgludināmiem burzījumiem biezākos audumos, piegādājot līdz pat 190 g tvaika efektīvākai gludināšanai.

Viena ideāla temperatūra visiem audumiem ar OptimalTEMP

Viena ideāla temperatūra visiem audumiem ar OptimalTEMP

Viens optimāls temperatūras iestatījums visiem gludināmajiem audumiem – garantēti, bez apdedzināšanas! Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās gludināmos audumus, lai varētu droši gludināt visu – no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram, jebkādā secībā, negaidot temperatūras pielāgošanos vai iepriekš nešķirojot apģērbu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes