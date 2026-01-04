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DST6120/20
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45 g/min tvaiks + 190 g papildu tvaiks izlīdzina pat grūti izgludināmus burzījumus
Drip-Stop tehnoloģija novērš ūdens pilēšanu
OptimalTEMP – bez apdedzināšanas uz jebkura gludināma auduma
SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgai slīdēšanai
300 ml tvertne + automātiska izslēgšanās drošībai
Ar nepārtrauktu 45 g/min tvaika padevi var ātrāk un efektīvāk izlīdzināt burzījumus.
Tvaika pastiprināšana nodrošina papildu jaudu, lai tiktu galā ar grūti izgludināmiem burzījumiem biezākos audumos, piegādājot līdz pat 190 g tvaika efektīvākai gludināšanai.
Viens optimāls temperatūras iestatījums visiem gludināmajiem audumiem – garantēti, bez apdedzināšanas! Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās gludināmos audumus, lai varētu droši gludināt visu – no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram, jebkādā secībā, negaidot temperatūras pielāgošanos vai iepriekš nešķirojot apģērbu.
Atsauksmes
Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes