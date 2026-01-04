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DST6130/40
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50 g/min tvaiks + 220 g papildu tvaiks izlīdzina pat noturīgākos burzījumus
Pilēšanas novēršanas tehnoloģija nepieļauj ūdens noplūdi
OptimalTEMP – bez apdedzināšanas uz jebkura gludināma auduma
SteamGlide Plus gludināšanas virsma vienmērīgai slīdēšanai
300 ml tvertne + automātiska izslēgšanās drošībai
Ar nepārtrauktu 50 g/min tvaika padevi var ātrāk un efektīvāk izlīdzināt burzījumus.
Tvaika palielināšanas funkcija nodrošina papildu jaudu, lai tiktu galā ar noturīgiem burzījumiem biezākos audumos, piegādājot līdz pat 220 g tvaika efektīvākai gludināšanai.
Viens optimāls temperatūras iestatījums visiem gludināmajiem audumiem – garantēti, bez apdedzināšanas! Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās gludināmos audumus, lai varētu droši gludināt visu – no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram, jebkādā secībā, negaidot temperatūras pielāgošanos vai iepriekš nešķirojot apģērbu.
Atsauksmes
Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes