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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

7000. sērijaHV tvaika gludeklis, gaiši zilā/pelēkā krāsā

DST7011/20

4.4
| (85) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Ilgnoturīga veiktspēja ar ātrās atkaļķošanas sistēmu un SteamGlide Plus gludināšanas virsmu, kam ir uzlabota izturība pret skrāpējumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Pateicoties mūsu uzlabotajai tvaika sistēmai

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 45 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 220 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

Papildu tvaiks līdz 220 g — ātri likvidē visnoturīgākās krokas

Papildu tvaiks līdz 220 g — ātri likvidē visnoturīgākās krokas

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pretpilēšanas sistēma novērš ūdens noplūdes, nepieļaujot ūdens pilienu radītu plankumu veidošanos — var droši gludināt jebkādā temperatūrā.

SteamGlide Plus gludināšanas virsma

SteamGlide Plus gludināšanas virsma

Mūsu SteamGlide Plus gludināšanas virsma nodrošina lielisku slīdamību uz visiem apģērbiem. Izcila izturība pret skrāpējumiem un nodilumu; virsma ir nelīpoša un viegli tīrāma.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

85

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

4
3

08/05/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Швидко розігрівається

Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

02/04/2023

Україна

Україна

найліпший вибір

Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую

Plusi

хороша міцне покриття, та добрий паровий удар

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

29/03/2023

Україна

Україна

Хороша праска.

Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.

Plusi

Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.

Mīnusi

Не виявлено

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.