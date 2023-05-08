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45 g/min nepārtraukta tvaika padeve
220 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Pretpilēšanas sistēma novērš ūdens noplūdes, nepieļaujot ūdens pilienu radītu plankumu veidošanos — var droši gludināt jebkādā temperatūrā.
Mūsu SteamGlide Plus gludināšanas virsma nodrošina lielisku slīdamību uz visiem apģērbiem. Izcila izturība pret skrāpējumiem un nodilumu; virsma ir nelīpoša un viegli tīrāma.
4.4
no 5
85
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Бугімен
08/05/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Швидко розігрівається
Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Дантес
02/04/2023
Україна
Akcijas daļa
найліпший вибір
Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую
Plusi
хороша міцне покриття, та добрий паровий удар
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Oksana1967
29/03/2023
Україна
Хороша праска.
Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.
Plusi
Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.
Mīnusi
Не виявлено
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur