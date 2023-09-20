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50 g/min nepārtraukta tvaika padeve
250 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Pretpilēšanas sistēma novērš ūdens noplūdes, nepieļaujot ūdens pilienu radītu plankumu veidošanos — var droši gludināt jebkādā temperatūrā.
Mūsu SteamGlide Plus gludināšanas virsma nodrošina lielisku slīdamību uz visiem apģērbiem. Izcila izturība pret skrāpējumiem un nodilumu; virsma ir nelīpoša un viegli tīrāma.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Plusi
velká, váží akorát
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá