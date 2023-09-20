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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

7000. sērijaHV tvaika gludeklis, Louros/Cotton Blue

DST7020/20

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Ilgnoturīga veiktspēja ar ātrās atkaļķošanas sistēmu un SteamGlide Plus gludināšanas virsmu, kam ir uzlabota izturība pret skrāpējumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Pateicoties mūsu uzlabotajai tvaika sistēmai

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 50 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 250 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākās krokas

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākās krokas

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pretpilēšanas sistēma novērš ūdens noplūdes, nepieļaujot ūdens pilienu radītu plankumu veidošanos — var droši gludināt jebkādā temperatūrā.

SteamGlide Plus gludināšanas virsma

SteamGlide Plus gludināšanas virsma

Mūsu SteamGlide Plus gludināšanas virsma nodrošina lielisku slīdamību uz visiem apģērbiem. Izcila izturība pret skrāpējumiem un nodilumu; virsma ir nelīpoša un viegli tīrāma.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Plusi

velká, váží akorát

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.