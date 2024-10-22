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50 g/min nepārtraukta tvaika padeve
250 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai.
Pretpilēšanas sistēma novērš ūdens noplūdes, nepieļaujot ūdens pilienu radītu plankumu veidošanos — var droši gludināt jebkādā temperatūrā.
4.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Verificēts pircējs
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Verificēts pircējs
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Mīnusi
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Plusi
Не пригодах подошва
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur