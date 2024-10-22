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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

7000. sērijaHV tvaika gludeklis, tumši zilā krāsā

DST7030/20

4
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Ilgnoturīga veiktspēja ar ātrās atkaļķošanas sistēmu un SteamGlide Plus gludināšanas virsmu, kam ir uzlabota izturība pret skrāpējumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Pateicoties mūsu uzlabotajai tvaika sistēmai

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 50 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 250 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai.

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pretpilēšanas sistēma novērš ūdens noplūdes, nepieļaujot ūdens pilienu radītu plankumu veidošanos — var droši gludināt jebkādā temperatūrā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Mīnusi

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Plusi

Не пригодах подошва

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.