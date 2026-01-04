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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

7000. sērijaHV tvaika gludeklis, tumši violetā krāsā

DST7051/30

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Ekskluzīva SteamGlide Elite gludināšanas virsma ar uzlabotu izturību pret skrāpējumiem un ātrās atkaļķošanas sistēma ilgstošam sniegumam.
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SteamGlideElite virsma, optimāla slīdamība un izturība

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 50 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 250 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

SteamGlide Elite: mūsu vislabāk slīdošā un pret skrāpējumiem noturīgākā virsma

SteamGlide Elite: mūsu vislabāk slīdošā un pret skrāpējumiem noturīgākā virsma

Philips ekskluzīvā SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma slīdamības un noturības pret skrāpējumiem ziņā.

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai.

Tehniskā specifikācija

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.