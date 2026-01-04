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DST7051/30
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50 g/min nepārtraukta tvaika padeve
250 g papildu tvaiks
SteamGlide Elite gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Philips ekskluzīvā SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma slīdamības un noturības pret skrāpējumiem ziņā.
Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai.
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