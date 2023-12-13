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55 g/min nepārtraukta tvaika padeve
3000 W
SteamGlide Elite gludināšanas virsma
250 g papildu tvaiks
Automātiska izslēgšanās
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Philips ekskluzīvā SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma slīdamības un noturības pret skrāpējumiem ziņā.
Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Pajka!
13/12/2023
Česká republika
Ergonomická žehlička
Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.
Plusi
Perfektně napařuje
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Martin5.0
13/12/2023
Česká republika
Praktická i pro chlapa
Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.
Plusi
Automatické vypnutí, výkonná síla páry
Mīnusi
Žádných jsem si nevšiml
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
JitkaF
13/12/2023
Česká republika
Lehká a snadno ovladatelná
Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.
Plusi
možnost použití vody z kohoutku
Mīnusi
na žádné jsem zatím nepřišla
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá