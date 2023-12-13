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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

7000. sērijaHV tvaika gludeklis, zilā/dzeltenā krāsā

DST7060/20

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Ekskluzīva SteamGlide Elite gludināšanas virsma ar uzlabotu izturību pret skrāpējumiem un ātrās atkaļķošanas sistēma ilgstošam sniegumam.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

SteamGlideElite virsma, optimāla slīdamība un izturība

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 55 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 3000 W

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

  • 250 g papildu tvaiks

  • Automātiska izslēgšanās

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

SteamGlide Elite: mūsu vislabāk slīdošā un pret skrāpējumiem noturīgākā virsma

SteamGlide Elite: mūsu vislabāk slīdošā un pret skrāpējumiem noturīgākā virsma

Philips ekskluzīvā SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma slīdamības un noturības pret skrāpējumiem ziņā.

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ergonomická žehlička

Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.

Plusi

Perfektně napařuje

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická i pro chlapa

Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.

Plusi

Automatické vypnutí, výkonná síla páry

Mīnusi

Žádných jsem si nevšiml

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Lehká a snadno ovladatelná

Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.

Plusi

možnost použití vody z kohoutku

Mīnusi

na žádné jsem zatím nepřišla

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.