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  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
  • Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

7000. sērijaHV tvaika gludeklis, maģiskā, tumši violetā krāsā

DST7061/30

4.9
| (24) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Garantēta tvaicēšanas veiktspēja
Ekskluzīva SteamGlide Elite gludināšanas virsma ar uzlabotu izturību pret skrāpējumiem un ātrās atkaļķošanas sistēma ilgstošam sniegumam.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

SteamGlideElite virsma, optimāla slīdamība un izturība

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 55 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 3000 W

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

  • 250 g papildu tvaiks

  • Automātiska izslēgšanās

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākās krokas

Papildu tvaiks līdz 250 g — ātri likvidē visnoturīgākās krokas

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

SteamGlide Elite: mūsu vislabāk slīdošā un pret skrāpējumiem noturīgākā virsma

SteamGlide Elite: mūsu vislabāk slīdošā un pret skrāpējumiem noturīgākā virsma

Philips ekskluzīvā SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma slīdamības un noturības pret skrāpējumiem ziņā.

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātras atkaļķošanas funkcija

Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

24

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Plusi

1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Plusi

Якісна річ на свої кошти

Mīnusi

Не бачу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.