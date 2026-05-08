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55 g/min nepārtraukta tvaika padeve
3000 W
SteamGlide Elite gludināšanas virsma
250 g papildu tvaiks
Automātiska izslēgšanās
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Philips ekskluzīvā SteamGlide Elite ir mūsu labākā gludināšanas virsma slīdamības un noturības pret skrāpējumiem ziņā.
Ātrās atkaļķošanas sistēma vienkāršai gludekļa tīrīšanai un noturīgai tvaika veiktspējai.
4.9
no 5
24
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Plusi
1
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Plusi
Якісна річ на свої кошти
Mīnusi
Не бачу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur