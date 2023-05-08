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  • 3200 W tīrā jauda
  • 3200 W tīrā jauda
  • 3200 W tīrā jauda
  • 3200 W tīrā jauda
  • 3200 W tīrā jauda
  • 3200 W tīrā jauda
  • 3200 W tīrā jauda
  • 3200 W tīrā jauda

7500. sērijaHV (ZILS/ZELTA)

DST7510/80

4.4
| (85) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
3200 W tīrā jauda
Ilgnoturīga veiktspēja ar ātrās atkaļķošanas sistēmu un SteamGlide Elite gludināšanas virsmu, kam ir uzlabota izturība pret skrāpējumiem.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Jaudīgs tvaiks un kontrole

3200 W tīrā jauda

  • 55 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 260 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

Papildu tvaiks līdz 260 g — ātri likvidē visnoturīgākos burzījumus

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

Tvaika padeve līdz 55 g/min ātrākai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgā un nepārtrauktā tvaika padeve ļauj audumam piekļūt līdz pat 50% vairāk tvaika, lai burzījumus varētu likvidēt ātrāk.

3200 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

85

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

4
3

08/05/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Швидко розігрівається

Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

02/04/2023

Україна

Україна

найліпший вибір

Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую

Plusi

хороша міцне покриття, та добрий паровий удар

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

29/03/2023

Україна

Україна

Хороша праска.

Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.

Plusi

Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.

Mīnusi

Не виявлено

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

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