ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā
  • Lielisks rezultāts īsā laikā

Azur 8000. sērijaTvaika gludeklis

DST8020/20

2.8
| (4) Atsauksmes

2 Godalgas

Lielisks rezultāts īsā laikā
Gludini bez raizēm, izmantojot mūsu jauno Philips Azur 8000. sērijas ierīci! 3000 W lielā jauda nodrošina ātru uzsildīšanu un jaudīgu veiktspēju. Iegūsti sirdsmieru, jo mūsu tehnoloģija OptimalTEMP garantē, ka gludināmie audumi netiks sadedzināti.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Nekādu iestatījumu un raižu

Lielisks rezultāts īsā laikā

  • 3000 W jauda

  • Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

  • 55 g/min nepārtraukta tvaika padeve

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Ātri uzsāc gludināšanu, jo gludeklis ir jaudīgs un ātri uzkarst.

Līdz 55 g/min stipra un nepārtraukta tvaika plūsma

Līdz 55 g/min stipra un nepārtraukta tvaika plūsma

Nepārtrauktā tvaika plūsma (55 g/min) nodrošina to, ka neviena kustība, gludinot apģērbu, nav veltīga, lai varētu ātrāk izgludināt burzījumus.

240 g tvaika pastiprināšanas funkcija tiek galā ar visnepakļāvīgākajiem burzījumiem

240 g tvaika pastiprināšanas funkcija tiek galā ar visnepakļāvīgākajiem burzījumiem

240 g stipra tvaika pastiprināšanas funkcija, lai likvidētu grūti izgludināmus burzījumus visos apģērbos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

2.8

no 5

4

Atsauksmes

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Plusi

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Mīnusi

Zatím nic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Plusi

automatické nastavení teploty

Mīnusi

kabel není jak namotat na žehličku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

15/03/2026

Srbija

Srbija

Los kvalitet proizvoda

Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.

Mīnusi

Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.