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DST8020/20
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
3000 W jauda
Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu
SteamGlide Elite gludināšanas virsma
55 g/min nepārtraukta tvaika padeve
Ātri uzsāc gludināšanu, jo gludeklis ir jaudīgs un ātri uzkarst.
Nepārtrauktā tvaika plūsma (55 g/min) nodrošina to, ka neviena kustība, gludinot apģērbu, nav veltīga, lai varētu ātrāk izgludināt burzījumus.
240 g stipra tvaika pastiprināšanas funkcija, lai likvidētu grūti izgludināmus burzījumus visos apģērbos.
Godalgas
2.8
no 5
4
Atsauksmes
Karool
16/05/2025
Česká republika
Dokonalost
Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.
Plusi
Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.
Mīnusi
Zatím nic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
teta1
10/06/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
výborná kvalita
rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)
Plusi
automatické nastavení teploty
Mīnusi
kabel není jak namotat na žehličku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Katarina95
15/03/2026
Srbija
Los kvalitet proizvoda
Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.
Mīnusi
Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru